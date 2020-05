Országos szinten az elmúlt huszonnégy órában 224 új esetet jelentettek, a járvány így már 16 002 személyre terjedt ki. Az áldozatok száma elérte az 1016-ot. A koronavírus-fertőzöttek közül 7961-et gyógyultnak nyilvánítottak, közel háromszázzal többet, mint egy nappal korábban, és ezáltal csaknem elérte az 50 százalékot a gyógyultaknak a beazonosított fertőzöttekhez viszonyított aránya. Csökkenőben az intenzívosztályon kezelt páciensek száma, jelenleg 228 személy van súlyos állapotban. Az országban intézményes karanténban 14 313-an, otthoni elkülönítésben 18 980-an tartózkodnak.

A hatóságok azt remélik, hogy Románia túljutott a járvány tetőpontján, a napi új esetek száma ugyanis immár negyedik napja sorozatosan 250 alatt marad, pedig az új fertőzések száma csaknem egy hónapon keresztül többnyire meghaladta a napi háromszázat. A nyilvántartott aktív esetek száma, amely az utóbbi hetekben 7500 körül stabilizálódott, az utóbbi napokban már lassú csökkenő tendenciát mutatott, a legfrissebb jelentés szerint pedig tegnap 7025-re csökkent.

A Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központ jelentéséből az derül ki, hogy a koronavírus halálos áldozatai 89,3 százalékának legalább még egy másik betegsége is volt, ami csökkentette a túlélés esélyeit. A jelentés szerint május 4-e és 10-e között a koronavírusos esetek 37,5 százalékát Neamţ, Suceava, Bákó, Galac megyében, illetve Bukarestben jegyezték, a halálesetek 38 százaléka Galac, Szeben, Suceava, Maros megyében és Bukarestben következett be. Az összesítés arra is kitér, hogy minden hetedik fertőzött egészségügyi alkalmazott. Az elhalálozások 76,6 százaléka a 60 év fölötti diagnosztizált betegek sorában következett be. A koronavírusos halottak 60,8 százaléka férfi.