Zöldövezet-szépítés járványban is

A szükségállapot idején is meghirdette szokásos zöldövezet-szépítési programját Sepsiszentgyörgy önkormányzata, és az érdeklődés ezúttal sem maradt el.

Az április végi határidőig 76 igénylés futott be a városházára a tömbházlakók részéről, akik különféle dísznövények (facsemeték, bokrok, virágok, fűmag) mellett alacsony léckerítést és padot is kérhettek, legfeljebb 1500 lej értékben, amiből a lakóknak csak 300 lejt kell kifizetniük, a költségek oroszlánrészét a polgármesteri hivatal állja. Az igényléseket a következő időszakban bírálják el, a jóváhagyott termékeket az önrész kifizetése után lehet elvenni. Az ültetés, a kerítések és padok elhelyezése a lakók feladata, és rájuk hárul a zöldövezet gondozása is. Mindezek határidőhöz kötött műveletek, amelyek elvégzését az önkormányzat ellenőrzi. (demeter)