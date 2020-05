Állandó felügyelet a hajléktalanszállón

A szervezet hat munkatársa tulajdonképpen beköltözött a szállóra, kéthetente váltják egymást, és abban reménykednek, senki nem betegszik meg közülük, nehéz lenne a kieső kollégát pótolni – ismerte el Székely Róbert. Pillanatnyilag 24 bentlakóról gondoskodnak, az előző időszakban ketten munkát találtak, elköltöztek, egy másik társuk pedig kórházi ellátásra szorult. A létesítményt továbbra sem lehet elhagyni, ám az udvaron tavaly októberben megépített filagóriának most veszik igazán nagy hasznát, beosztás szerint látogathatják, ott levegőzhetnek a hajléktalanok. A szabadidő eltöltésére továbbra is számos lehetőséget kínálnak, lehet olvasni, filmet nézni és nagyon kedvelt lett a pingpongozás is. Élelmezésük kapcsán elhangzott, az önkormányzat támogatása révén megoldódott ez a kérdés, a reggelit továbbra is a szeretetszolgálat biztosítja a beérkezett adományokból.

A bentlakókat más tekintetben is segítik, akinek olyan intézni valója akad a városban, melyhez kötelező a személyes megjelenés, annak időpontot kérnek a szálló munkatársai, majd autóval szállítják az adott helyre. Bátorítják a munkaképeseket, hogy dolgozzanak, Székely Róbert szerint 6–8 gondozottjuk számára próbálnak folyamatosan állást szerezni. Addig is ösztönzik őket, hogy hasznossá tegyék magukat, május első napjaiban a létesítmény munkatársaival együtt nekiláttak a belső terek felújításának, újrameszelték a lépcsőházat és más helyiségeket.