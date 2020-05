Antal Árpád felidézte, körülményes volt az ingatlan tulajdonjogának megszerzése, de immár a városé, a Design Bank létrehozása pedig „fontos projektje és álma volt az önkormányzatnak, a gazdasági szféra egy részének, fiataloknak”, ezért örvendetes, hogy végre elindulhat a kivitelezés. Megjegyezte, olyan közösségi teret kívánnak létrehozni, ahol fiatalok és fiatalosan gondolkodók, kreatív emberek alkotni, dolgozni tudnak, illetve találkozni, amikor erre lehetőség van.

A belső tereket egyébként úgy alakítják ki, hogy azokban akkor is lehetőség legyen munkavégzésre, amikor be kell tartani a közegészségügyi szempontból is fontos távolságtartási szabályokat – fejtette ki a városvezető. Hozzáfűzte, a munkálat önkormányzati finanszírozású, az előző év végén megspórolt összeg egy részét is erre fordítják, s amennyiben időközben alkalom lesz rá, kormányzati forrásokat is felhasználnak. Antal Árpád azt reméli, hogy jövő évben már a birtokukba vehetik az épületet a szentgyörgyiek és az idelátogatók. A munkálatok befejezési határideje két év, a projekt kivitelezésének összértéke közel 6,3 millió lej.

Újságírói kérdésre válaszolva a városvezető elmondta: több közbeszerzés is folyamatban, utcák, illetve a főtér felújítását célzók egyaránt, a kivitelezők részéről is élénkebb érdeklődést tapasztalnak. Álláspontja szerint valamilyen mértékű gazdasági válság következik, s ilyenkor kell masszívan beruházni, az önkormányzatra pedig fontos szerep hárul, hogy élénkítse a gazdaságot, minél több beruházást eszközöljön, „mert ezáltal oxigénhez jutnak vállalkozások, azok alkalmazottjai”. Antal Árpád szerencsés helyzetnek tartja, hogy az önkormányzatnak van és lesz forrása, egyrészt nagyon sok uniós pénzt tud lehívni a következő években, másrészt nincs eladósodva, nincsenek törlesztendő hitelei, így a városnak lehetősége van arra, hogy beruházzon. „Azt szeretnénk, hogy a következő két-három évben minél több munkálat megvalósuljon a megyeszékhelyen, s ezáltal pénzhez jussanak a vállalkozók, az itt élő emberek” – fogalmazott a polgármester.