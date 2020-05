Röviden

A TECHNIKAI MUNKANÉLKÜLISÉGGEL kapcsolatos ügyintézéshez a dokumentumokat az aici.gov.ro oldalon lehet benyújtani.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják a munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 535-ös, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben meg kell adni egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: a 16. életévüket betöltő gyermekek továbbra is meg fogják kapni a juttatást, a tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell csak benyújtani.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány miatt el­marad.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakemberei hétköznapokon 8–24 óráig hívhatók fel a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

KULCSOT TALÁLTAK Sepsiszentgyörgyön a szerkesztőségünk melletti parkolóban. Érdeklődni hétfőtől csütörtökig 10–15 óráig lehet a szerkesztőség titkárságán.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (0267 324 903); Kézdivásárhelyen hétvégén a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. A szükségállapot ideje alatt biztosított sürgősségi fogászati ellátás körzeti hívószámai a következők: Sepsiszentgyörgyön 0770 590 797, Kézdivásárhelyen 0770 591 080, Kovásznán (és Bodzavidéken) 0770 591 303, Baróton 0770 590 960.

Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. szám alatti Oral Care rendelőben naponta 8–12 óráig vállalnak sürgősségi ellátást. Telefon: 0267 708 465. A Szász Dent is vállal sürgősség ellátást az 1918. december 1. úti I-es tömbház F lépcsőházában található klinikán előjegyzés alapján. Telefon: 0766 698 161. A Dr. Mester-Nagy-rendelő szombaton 11–13 óráig és vasárnap 13–15 óráig vállal sürgősségi ellátást. Telefon: 0745 791 109.

Hitvilág

JEGYESHÉTVÉGE IMECSFALVÁN. Jegyeskurzus helyett jegyeshétvégét tartanak házasságra készülőknek és fiatal házasoknak május 15–17. között papok és házaspárok vezetésével.

MÁRIA-ÁHÍTAT KOVÁSZNÁN. Szombaton 17 órától szentség­imádással kezdődik a Mária-áhítat, amely szentmisével és rózsafüzér-ájtatossággal folytatódik.

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK. Sepsiszentgyörgyön a szükségállapot idején a Krisztus Király-templomból hétköznap és vasárnap 17 órától a Facebookon, illetve a krisztuskiraly.ro honlapon közvetítenek élőben szentmisét. A Szent József-plébánia kápolnájából esténként 18 órától, vasárnap pedig reggel 9 órától közvetítik a szentmisét a plébánia Facebook-oldalán.

Képernyő

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Az Erdély TV-ben ma 14.30-tól, az RTT-n vasárnap 9 órától, hétfőn 8 órától és kedden 22 órától: Lapszemle. Jó tudni. Napok hordaléka: Barabás László, Toró Tamás. In memoriam: Makkai Sándor. Kórustalálkozó – Keresztvár, 2019. Versek. A műsor elérhető a brassaimagyaradas.ro honlapon és a facebook.com/brassaitv oldalon is.

Felhívás támogatásra

A Kovászna Megyei Tanfelügyelőség felhívja a helyhatóságokat, gazdasági szereplőket, jogi és fizikai személyeket, hogy kommunikációs eszközökkel támogassák azokat a tanulókat, akik szeretnének részt venni az online és digitális oktatásban. Megyénkben nagyon sok tanuló be tudott kapcsolódni az oktatás e formájába, de sajnos számos olyan tanuló is van, akinek nincs lehetősége, megfelelő felszerelése ahhoz, hogy tanulhasson. Adományaik révén a szűkös anyagi helyzetben élő diákok számára is megteremtődhetne az esélyegyenlőség. Részletek az edu.ro és az isj.educv.ro honlapon. További felvilágosítás a 0267 351 482-es telefonon vagy az office@isj.educv.ro e-mail-címen kérhető.