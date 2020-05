A jelenleg kezelt betegekről, a két és fél hónapja működő gyermekgyógyászati sürgősségről, a járóbeteg-rendelő tervezett júniusi újraindulásáról, a kórház egy részének az új típusú koronavírus-járvány előtti állapota fokozatos visszaállításáról, a hiányos szabályozásokról, a bizonytalan finanszírozásról számolt be csütörtökön András-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere és Roșu Mátyás orvos igazgató. Az online sajtótájékoztatón a kórházvezetők egy jó hírrel is szolgáltak: múlt szombaton ikreket hozott a világra egy koronavírussal fertőzött erdővidéki kismama, akinek ezen a héten két teszteredménye negatív volt, és áttérhetett szoptatásra.

A csütörtök déli jelentés szerint negyvenhat fertőzött beteget kezelnek a megyei kórházban, közülük nyolcat Brassóból helyeztek át a háromszéki háttérkórházba. A Kovászna megyei páciensekből egyet az intenzív terápián kezelnek, mesterséges lélegeztetésre szorul. Harminchét fertőzöttet a COVID-osztályon látnak el, hatan tünetmentesek, a többiek könnyű esetnek számítanak.

Roșu doktor elmondta, ezen a héten elhunyt egy hetvenhét éves fertőzött, akit a fertőzés gyanújával utaltak be a kórházba, időközben teszteredménye pozitívnak bizonyult, állapota súlyosbodott, egy napig kezelték az intenzív osztályon, kedden halt meg. Ezen a héten két fertőzött beteget az intenzív terápiáról visszahelyeztek az osztályra, két dializált páciens eredménye negatív lett, őket hazaengedték és folytatják a kezelésüket a helyi AVITUM dialízisközpontban.

A megyei kórházban hat páciens szerepel a gyanús esetek között, nincs köztük kiskorú, a fertőzötteknél hét gyermekről számoltak be, az utóbbi napokban tízen meggyógyultak, elhagyhatták a kórházat.

A gyermeksürgősség március 1-jén kezdte meg működését, azóta 605 esetet láttak el, 183 beutalás történt, a járványra való tekintettel március második felétől a fertőzés gyanúja esetén utaltak be – közölték a kórházvezetők. Két gyermekgyógyász fogadja felváltva a pácienseket a sürgősségen reggel 8 és este 10 óra között, éjszaka a gyermekosztály ügyeletes orvosa látja el ezt a feladatot.

A sepsiszentgyörgyi megyei kórháznak a mostantól kezdődő vészhelyzet idején is el kell látnia a koronavírussal fertőzött háromszéki és az ideirányított, szintén fertőzött brassói eseteket, a fertőzés gyanúja miatt beutalt Kovászna megyeieket és fogadnia kell a járvánnyal nem összefüggésbe hozható betegeket. Úgy kell COVID-kórházként és háttérkórházként működnie, hogy közben a sürgősségi kórház státuszából adódó feladatokat is lássa el. Ez a hármas szerep sokirányú átszervezést igényel, amit fokozatosan fognak megtenni, valószínű több hét, akár két hónap alatt – szögezte le a menedzser.

Lapunk kérdésére válaszolva András-Nagy Róbert elmondta, a kórház felületeinek beosztása változik a jelenlegi helyzethez képest, a fertőzőosztálynak is helyet adó épületben a fertőzött és a fertőzéssel gyanúsítható pácienseket látják el, a főépületben és a belgyógyászati régi épületben pedig minden más esetet, kivéve az onkológiai, hematológiai és reumatológiai betegeket, akiknek a kezelését továbbra is a tüdőkórházban végzik.

Az egészségügyi minisztérium rendelete alapján a koronavírussal fertőzött tünetmentes és könnyű esetek számára minden megyében megfigyelő egészségügyi központokat kell működtetni, ilyen létesítmény lehetne a kovásznai Benedek Géza Szívkórház, ezt a javaslatot már továbbította a megyei közegészségügyi igazgatóságnak, sürgősségi felügyelőségnek, megyei kormányhivatalnak – mondotta András-Nagy Róbert. Dr. Roșu Mátyás szerint a koronavírussal fertőzött tünetmentes egyének otthoni karanténban is maradhatnának, ami teljes elszigetelést jelent a család többi tagjától, nincs szükség arra, hogy kórházba vagy megfigyelő központba utalják be, erre ellenben jelenleg nincs lehetőség.

A visszaszervezésnek súlyos anyagi vonzata is lehet a kórház számára, ha a finanszírozás ezután az esetszám szerint történik, mert ugyan a kijárási korlátozások enyhítését követő néhány hétben lehet, hogy megnövekszik a beutalások száma, de nem lehet teljesíteni a korábbi mutatókat, mert továbbra is be kell tartani a megfelelő távolságot a páciensek között, például egy három- vagy négyágyas kórteremben nem lehetnek kettőnél többen, ugyanakkor eltelik egy bizonyos idő, amíg a lakosság visszanyeri bizalmát a kórház iránt, ami a megfertőződéstől való félelemben csökkent – állítja András-Nagy Róbert.

Kérdésünkre a menedzser elmondta, céljuk, hogy már akár június 1-jétől beinduljon a járóbeteg-rendelés, de végleges döntés még nem született, enélkül az előjegyzést sem nyitják meg. Annyi bizonyos, a különböző szakrendelők nem egyszerre indítják újra működésüket, kizárólag előjegyzés alapján fogadják az orvosok a pácienseket, és a bejáratnál mindenkinek egészségügyi szűrésen kell átesnie.