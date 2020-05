Végső megoldások

Mivel Iohannis magyarbérencnek állította be a szociáldemokraták elnökét, Marcel Ciolacut, ő attól félt, hogy tőle és pártjától azt fogják követelni, amit az erdélyi magyaroktól is, hogy takarodjanak Magyarországra. Ez jó lett volna Orbán Viktornak, aki a magyarországi szocialistákkal egyáltalán nem tud kijönni, de legalább a román szociáldemokratákkal tudna szövetkezni. Végül mégis úgy látszik, Ciolacu úr nem akar a rossz Orbánhoz menni, inkább maradna a jó Orban közelében, mert látja, hogy emez előbb-utóbb belebukik sikeres kormányzásába, és akkor, ha nem nyírják ki saját párttársai, neki is feljöhet a napja.

Ciolacuék félnek, nehogy megint valami baklövést kövessenek el, mert megtörténhet, ami gyakran szokott, hogy még egyszer elalszanak, és úgy járnak, mint az autonómiastatútummal, s véletlenül szunyókálás közben hallgatólagosan elfogadnak a parlament egyik házában egy netán a magyaroknak kedvező, ezért veszélyes törvényt. Hogy ilyesmi még véletlenül se fordulhasson elő, Ciolacu úr azzal állt elő: törvényben kell rögzíteni, hogy képviselők ne nyújthassanak be a parlamentbe olyan tervezeteket, amelyek – úgymond – megkérdőjelezik Románia egységes nemzetállam jellegét.

Marius Pașcan, a Népi Mozgalom Pártjának (NMP) vezetője már többször is követelte, de még nem talált meghallgatásra, hogy „az RMDSZ-t törvényen kívül kell helyezni”. Mert az szélsőséges és kimondottan alkotmányellenes, „nyíltan Budapest hivatalos politikai eszköze”. Ezért kellene eltüntetni a politikai életből. Milyen jó is lenne, ha megvalósulna az egypártrendszer, amelyben az ő pártja lenne az egyetlen, máskülönben még az is megtörténhet, hogy nem jut be a parlamentbe. Ha nem lenne az RMDSZ, akkor a magyarok rá és pártjára szavaznának, mivel ők tudják legjobban, hogy mi kell nekik.

Ha az NMP előterjesztené, a többi párt hanyatt-homlok megszavazná az RMDSZ betiltását, és megoldódna Románia összes gondja. Iohannis is kihirdetne egy ilyen törvényt, mert ő rettenetesen utálja a vörös pestises Pé Szé Dé-t, és mint a liberálisok frakcióvezetője, Florin Roman minden nap minden hírtelevízióban fennen hirdeti: az RMDSZ a magyar PSD! (Különben nem láttam a tévévitákban a statútumot beterjesztő két nagy autonómiaharcost, Bíró Zsoltot és Kulcsár-Terza Józsefet, hanem azokban Szabó Ödönt és Tánczos Barnát „gyilkolták”.)

Lucian Iliescu (szintén NMP-s) viszont azt fontolgatja, hogy olyan törvénytervezetet nyújtson be, amellyel megtiltaná az autonómia kifejezést a közbeszédben. Jó lesz mindent cenzúrázni, minden magyart lehallgatni! Ha valaki elszólja magát, azt kiutasítanák „oda, ahol élni akar”. No de ha pont itt akar élni az illető? Ez sajnos a legrosszabb változat.

Mint Iliescu úr Facebook-bejegyzésében írta az RMDSZ-esekről: „Ezeknek a mongol uraknak az egyetlen célja az autonómia megszerzése...” És lám, ezzel felvillantja a megoldást is. A mongol urakat és akiket képviselnek, költöztessék Mongóliába. Esetleg a román állam minden családnak biztosíthatna egy-egy jurtát, itt hagyott lakásuk helyett. Nagy baj, hogy Putyinnal ilyen rossz a viszony, mert esetleg megegyezhetnének vele, hogy egy kicsit messzibbre költöztessék őket, mondjuk Szibériába.

Ha viszont mindezt nem lehet megvalósítani, akkor, mivel tudományosan bebizonyított tény, hogy az „úgynevezett Székelyföldön” a koronavírus mellett uralkodik a hungarovírus (magyarságtudat?) is, ott be lehetne vezetni az ostromállapotot speciális törvényekkel. Március 15-ét vagy más ünneplést, zászlólengetést nem engedélyeznének. Akiben lappang a hungarovírus, azt zárt intézetekbe különítenék el, hazaárulás vádjával elítélnék, sőt, bevezetnék a halálbüntetést is, ami még nem is lenne elég nagy fenyítés számukra. Olyan demokratikusnak elismert ország vagyunk, hogy az (ég)világon senki nem köhögne, ha „Székelyföldön” betiltanák a szólás- és gyülekezési szabadságot, s bevezetnék a halálbüntetést a „hazaárulók” megzabolázására, akik például nem ünnepelnék a most törvénybe iktatott június 4-i Trianon-örömünnepet.