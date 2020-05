A jövő tanévtől kötelezővé tett óvodai nagycsoportba azokat az ötéves gyermekeket is be kell íratni, akik eddig nem jártak óvodába, beazonosításukért és a szülők tájékoztatásáért elsősorban az óvodai és iskolai pénzügyi központok igazgatói felelnek – közölte Kiss Imre megyei főtanfelügyelő. A visszairatkozás május 25-én kezdődik, az újonnan érkezők június 8-tól iratkozhatnak.

A 2020/2021-es tanévre 6429 helyet biztosítanak a háromszéki óvodákban, ebből 1887-et a kiscsoportosok számára. A rövid programmal működő csoportokban 3560 óvodás számára lesz hely, a napközikben 2869-nek.

Ősztől kötelezően óvodába kell járniuk azoknak a 2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 30. között született gyermekeknek is, akik soha nem látogatták az óvodát, őket a nagycsoportba írják be a lakóhelyük szerinti óvodába vagy kérésre máshol az üres helyekre. A beiskolázási tervben 2300 hely szerepel az óvodák nagycsoportjaiban, ez bőven elegendő a jelenlegi középcsoportosok számára és azoknak is, akik eddig kimaradtak – szögezte le a főtanfelügyelő. Számítani kell azokra a gyermekekre is, akik külföldön dolgozó szüleikkel együtt ősszel hazatérnek, őket is be kell írni – mondotta. A háromszéki óvodáskorúak 5–10 százaléka nem jár óvodába, egyes településeken sok a hiányzó, máshol minden 3–6 év közötti gyermek óvodaláto­gató.

A visszairatkozási időszak május 25-től június 5-ig tart, az újonnan jelentkezők június 8–26. között iratkozhatnak, a kimaradók a megjelölt júliusi, illetve augusztusi időpontban jelentkezhetnek. A szülők faxon, elektronikusan és telefonon is közölhetik a kérelmezőre, valamint a gyermekre vonatkozó adatokat, az érvényesítés az óvoda által megadott időpontban történik személyesen, a megfelelő védelmi intézkedések mellett.