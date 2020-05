A tajvani magánadomány a magyar kormány révén jutott el Székelyföldre, így csütörtök délelőtt Kovászna megyében 84 ezer maszkot adtak át a kórházak, idősotthonok képviselőinek, valamint a tanfelügyelőségnek – számolt be a megyei önkormányzat csütörtöki ülésének kezdetén Tamás Sándor. A Kovászna Megyei Tanács elnöke elmondta, az adomány jelentős részét az iskolák kapják, az a több mint hetven intézmény, ahol június elején a nyolcadikos, valamint a tizenkettedik osztályos tanulóknak felkészítőket szerveznek a záróvizsgákra. A diákok biztonsága most a legfontosabb – fogalmazott. Az öt háromszéki város kórházai mellett a sepsiszentgyörgyi, valamint a hidvégi idősotthonok is részesültek az adományból. (dvk)