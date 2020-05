A két hónapja tartó szükségállapot idején meghozott bizonyos intézkedések a vészhelyzet ideje alatt is érvényben maradnak – döntött tegnapi ülésén a kormány.

Az Orban-kabinet többek közt meghosszabbította június 1-jéig a kényszerszabadságra küldött alkalmazottaknak járó állami támogatás folyósítását, bizonyos ágazatok esetében pedig június 1-je után is érvényben maradhat a támogatás, a járványhelyzet alakulásának függvényében. A sürgősségi kormányrendelet értelmében a családorvosok, illetve a járóbeteg-rendelők szakorvosai továbbra is folytathatnak távkonzultációt, a szolgáltatások ellenértékét az egészségügyi kártya használata nélkül is megtérítik. Továbbá ingyen utazhatnak a tanulók a tömegközlekedési eszközökön, a 12 évesnél kisebb gyerekek szülei a tanév végéig, azaz június 12-éig jogosultak fizetett szabadnapokra, hogy gyerekeiket felügyeljék.

Egy másik intézkedés értelmében az 50-nél több alkalmazottat foglalkoztató közintézményeknek három időpontot kell megszabniuk a munkaidő elkezdésére és befejezésére. A sürgősségi rendelet ugyanakkor meghosszabbítja május 31-éig a gyermekgondozási díj folyósítását azon szülők esetében, akiknek ebben az időszakban járna le a gyermeknevelési szabadsága.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyetlen fogyasztó sem kapcsolható le a gáz-, áram- és víz-, csatornahálózatról, illetve nem szüntethető meg a hulladék elszállítására vonatkozó szerződése. A kormány június 15-éig meghosszabbította a határidőt, ameddig kérni lehet a hitelintézetektől a hiteltörlesztések felfüggesztését.