Szükségállapot után vészhelyzet: új nyilatkozat, régi tiltások, az éttermek továbbra sem nyithatnak

A vészhelyzet idejére előírt intézkedéseket tegnap éjszaka ismertető Raed Arafat államtitkár, az országos katasztrófavédelem vezetője elmondta, május 15-étől kezdve kötelező lesz a maszk viselése a zárt nyilvános helyeken: az üzletekben, a közszállítási járműveken, a munkahelyen, stb. Ugyancsak mától minden, külföldről Romániába érkező személynek otthoni elkülönítésbe kell vonulnia, függetlenül attól, hogy milyen országból érkezik Romániába. Ha azonban az illető személy nem akarja kitenni családját a megfertőződés kockázatának, kérheti az intézményes karanténban való elhelyezését.

Újraindul a járóbeteg-ellátás, a rendelőintézetek ezután ellátják a nem sürgősséginek minősülő eseteket is, de csak előzetes időpont-egyeztetéssel fogadják a betegeket, és a váróteremben nem tartózkodhatnak páciensek. A kórházak is fogadhatják a nem sürgősséginek minősülő eseteket is, a látogatási tilalom azonban továbbra is érvényben marad, és az egészségügyi intézményeknek meg kell találniuk a módját, hogy tájékoztassák a hozzátartozókat a beutalt páciens állapotáról.

Továbbra is szünetel a légi közlekedés Románia és tizenegy ország között, az intézkedés 14 nappal hosszabbítja meg a szükségállapot alatt bevezetett korlátozásokat. A döntés értelmében május 15-étől kezdődően sem közlekednek a repülőgépek Románia és Ausztria, Belgium, Svájc, Franciaország, Németország, Olaszország, Nagy-Britannia, Hollandia, Spanyolország, az Amerikai Egyesült Államok, valamint Törökország között. Arafat bejelentette ugyanakkor, hogy június 1-jéig szünetel a menetrendszerű és alkalmi nemzetközi közúti személyszállítás is Románia és Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Németország, Ausztria, Belgium, Svájc, Nagy-Britannia, Hollandia, valamint Törökország között.

A magánvállalatoknak és közintézményeknek kötelességük úgy megszervezni a tevékenységet, hogy az alkalmazottak távmunkában dolgozhassanak. Ha a tevékenység jellegéből adódóan erre nincsen mód, gondoskodniuk kell a járványtani szűrés biztosításáról, arról, hogy az alkalmazottak belépéskor fertőtlenítsék a kezüket, hogy tartsák be az irodai munkavégzésre vonatkozó szabályokat. Az 50-nél több alkalmazottat foglalkoztató vállalatoknál és közintézményeknél több időpontot kell megszabni a munkaidő elkezdésére és befejezésére. Személyes ügyfélfogadás esetén a cégeknek és intézményeknek úgy kell megszervezniük a tevékenységet, hogy minden ügyfélre legalább 4 négyzetméteres terület jusson, és tudják tartani egymástól a legalább 2 méteres távolságot; nem engedhetik be azokat a személyeket, akiknek a testhőmérséklete meghaladja a 37,3 Celsius-fokot; fertőtleníteniük kell a felületeket, és meg kell előzniük a torlódásokat.

Az éttermek, a szállodák, motelek, panziók éttermei, a kávézók és ezek teraszai is zárva maradnak - nyomatékosította Raed Arafat.

A településen belül szabad közlekedni, de az utcákon, köztereken továbbra sem gyűlhet össze háromnál több ember, ha nem ugyanahhoz a családhoz tartoznak. A településen belüli helyváltoztatáshoz már nem kell nyilatkozatot írni.

Bizonyos kivételekkel tilos a lakhelyi településen, illetve annak metropolisz-övezetén kívül utazni. A kivételek közé tartozik, ha valaki munkavégzés, humanitárius tevékenység vagy önkéntes segítés, mezőgazdasági munka, mezőgazdaságból származó áru értékesítése céljából hagyja el a települést, ha más településen lévő tulajdonát kell adminisztrálnia vagy karbantartania, ha bizonyos jogok megszerzéséhez szükséges dokumentumokra van szüksége. El lehet hagyni a települést orvosi kezelés, gyermekfelügyelet vagy családtag gondozása, idősgondozás, beteg vagy fogyatékkal élő személy ellátása céljából is, illetve családtag elhalálozása esetén, valamint orvosi vizsgálat céljából, amennyiben az halaszthatatlan, és szükséges hozzá az orvos és páciens személyes találkozása. A település említett célokból való elhagyásához szükséges nyilatkozat letölthető a stirioficiale.ro oldalról ide kattintva.

Arafat azt is elmondta, hogy május 15-étől megnyitnak a parkok, de a gyermekjátszóterek nem. A parkokban be kell tartani a fertőzést megelőző óvintézkedéseket - figyelmeztetett a katasztrófavédelem vezetője.

Mindenféle szabadtéri tömeges rendezvény megtartása is tilos, engedélyezett viszont néhány szabadtéri sportolási lehetőség, mint kerékpározás, túrázás, kocogás, evezés, hegymászás, vadászat és horgászat, kitétel viszont, hogy ezeken a tevékenységeken legfennebb három személy vehet részt.

Május 15-étől lehet szabadtéri misét és istentiszteletet tartani, két hét múlva döntenek arról, hogy a hívek visszatérhetnek-e a templomba – ezt Nelu Tătaru egészségügyi miniszter jelentette be az országos vészhelyzeti bizottság ülését követően. Hozzátette: kinyitnak a szállodák, amelyeknek azonban be kell tartaniuk az egészségügyi és a gazdasági miniszter közös rendeletét a működésre vonatkozóan.

A szépségszalonok kinyitását a gazdasági és a munkaügyi miniszter közös rendelete fogja szabályozni, a múzeumok megnyitását pedig az egészségügyi és a kulturális miniszter közös rendelete.

A fogászati rendelők újranyithatnak, működésüket az egészségügyi miniszter rendelete fogja szabályozni. A koronavírus-fertőzött páciensek az erre a célra külön kijelölt kabinetekben részesülhetnek fogászati kezelésben, mondta a miniszter. Figyelmeztetett azonban, hogy még mindig járvány van, most lazítanak kissé a korábban meghozott korlátozó intézkedéseken, de a helyzetet észszerűen kell kezelni és elővigyázatosnak kell lenni. 14 nap múlva felmérik a helyzetet és eldöntik, hogy folytatják a korlátozások feloldását, vagy ismét közbe kell lépni, ha nő az új esetek száma, fűzte hozzá Tătaru.