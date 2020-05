Megnyílnak a parkok és a futópálya

A városháza közleménye szerint május 15-től megnyitják a parkokat, a játszótereket azonban nem, és felelős viselkedést (azaz megfelelő távolságtartást) javasolnak a közterületeken. A városi buszjáratok továbbra is csak reggel és délután működnek, és a munkások számára ingyenesen. A parkolásért sem kell fizetni a vészhelyzet ideje alatt, az ingyenes sürgősségi fogászati szolgáltatás azonban megszűnik, mert megnyitnak a fogászati rendelők. A gyógyszerek kiváltását, az alapélelmiszerek megvásárlását és hazaszállítását továbbra is biztosítja Sepsiszentgyörgy önkormányzata, illetve annak partnerei. A Sportszállót a továbbiakban is a megyei kórház rendelkezésére bocsátják, a koronavírussal fertőzött egészségügyi személyzet szállását és étkezését továbbra is Sepsiszentgyörgy önkormányzata biztosítja.

Zárva maradnak a bölcsődék, az „orosz piac”, a Kónya Ádám művelődési ház, az EMŰK, a mozi, a Lábas Ház, illetve a sport- és szabadidős létesítmények, kivéve szombattól a városi stadionnál levő futópályát (amelyet a nap bármely szakában használhat a lakosság, de a futóknak 10 méteres távolságot kell tartaniuk egymástól) és a Sepsi Arénánál levő teniszpályákat (ahol reggel 8-tól sötétedésig lehet ütögetni, telefonos előjegyzés alapján). A Tamási Áron Színház és az Andrei Mureşanu színház tevékenységének újraindításáról az intézményvezetők döntenek.