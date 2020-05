Hirdetések, gyászjelentők Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy lapunk apróhirdetési, illetve reklámirodája továbbra is a járvány miatti óvintézkedések feltételei között működik. Irodáink hétfőtől csütörtökig naponta 9–13 óráig tartanak nyitva. 13 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, amelyek szövegét kérjük, a korrektura@3szek.ro e-mail-címre küldjék, várják meg a visszaigazolást, a szolgáltatás ellenértékét pedig másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Kézdivásárhelyi és felső-háromszéki hirdetőinket kérjük, hívják Iochom Ildikót a 0745 390 616-os telefonszámon. Megértésüket köszönjük.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy május 19-én, kedden 8 és 15 óra között javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Fotosmartonoson. A munkálatok befejezése után a vezetékekből érkező víz zavaros lehet.

A TECHNIKAI MUNKANÉLKÜLISÉGGEL kapcsolatos ügyintézéshez a dokumentumokat az aici.gov.ro oldalon lehet benyújtani.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják a munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 535-ös, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben meg kell adni egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: a 16. életévüket betöltő gyermekek továbbra is meg fogják kapni a juttatást, a tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell csak benyújtani.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány miatt elmarad.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakemberei hétköznapokon 8–24 óráig hívhatók fel a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

Színház

A Tamási Áron Színház Face­book-oldalán május 20-án, szerdán 20 órától az Úrhatnám polgár című előadás felvétele látható. Az előadást a 2015/2016-os évadban mutatta be a társulat Sardar Tagirovsky rendezésében.

Képernyő

RTV1 – MAGYAR ADÁS. Ma 15 órától: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. • Létkérdések – A csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány évente több száz kóbor állatnak, elsősorban kutyáknak nyújt menedéket és keres új gazdát nekik. A létesítmény működtetésében is jelentős szerepet játszó Bruno Pet Állatvédelmi Egyesület segítségével ezek az állatok zömmel Németországban lelnek otthonra. A menhely ügyvezetője, Száva Emese az állatok mentése mellett az ivartalanítás, a meggondolt kutyavállalás és a felelős kutyatartás fontosságára is szeretné felhívni a figyelmet. • Korai fejlesztés – A csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központban igazán fontos munka zajlik. A Prosperitas Vitae Egyesület önkormányzati intézményekkel közösen azon dolgozik, hogy az átlagostól eltérően fejlődő csecsemők, kisbabák vagy gyermekek és családjuk minél hamarabb kapjanak állapotuknak megfelelő segítséget. A központról készült riport megpróbálja körüljárni a problémát: megszólaltat szakembereket, intézményvezetőket és érintetteket is.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György urcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben naponta 8–12 óráig vállalnak sürgősségi ellátást. Telefon: 0267 708 465. Előjegyzés alapján a Szász Dent is vállal sürgősség ellátást az 1918. december 1. úti 1-es tömbház F lépcsőházában található klinikán. Telefon: 0766 698 161.

Lehet házasodni

Sepsiszentgyörgy önkormányzatának határozata szerint mától újra fogadnak házasságkötésre vonatkozó kérelmeket, polgári esküvők pedig május 22-étől lehetségesek ismét a Házasságkötők Házában. A házasulandók kérelmeit a szükséges dokumentumokkal és telefonszámmal együtt mától kezdődően várják a starecivila@sepsi.ro e-mail-címre. Az eredeti dokumentumokat a házasságkötés napján kell bemutatni.

A május 15-e után is hatályban maradó intézkedésekre és korlátozásokra vonatkozó jelenlegi információk szerint a szertartásokon csak a legszűkebb körű részvétel lesz engedélyezett.

A házassági szándéknyilatkozat benyújtásához szükséges dokumentumok: személyazonossági iratok, anyakönyvi kivonat, orvosi igazolások, adott esetben az előző házasság felbontásának vagy megszűnésének igazolása (válási végzés, válási igazolás, elhunyt házastárs esetén a halotti anyakönyvi kivonat).

Nyakig a Demboviccben

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete a 2018-ban kiírt Magyarok a román nemzetállamban című sikeres riportpályázata és a 2019-ben meghirdetett Voltunk, vagyunk, leszünk című film­pályázata után idén ismét pályázatot hirdet. A témakör ugyanaz, s amint a pályázat címe – Nyakig a Demboviccben – is jelzi, a kiíró ironikusan összegző véleménycikkeket vár az utóbbi száz év nemzetpolitikájának témakörében.

Bárki pályázhat életkortól, lakhelytől és állampolgárságtól függetlenül. A beküldött munkák terjedelme nem haladhatja meg a 6000 leütést (szóközökkel együtt). Pályázni kizárólag magyar nyelvű, a benevezésig közzé nem tett írással lehet. A nevezés ingyenes, az űrlap kitöltése, csatolása kötelező. (További információk az egyesület honlapján: szekelyfoldiujsagirok.org/hu/palyazatok.) A pályaműveket erdélyi idő szerint 2020. december 22-én 24 óráig fogadják. A beérkezett pályaműveket ötfős szakmai testület bírálja el. Elnöke Galbács Pál (Illyefalva), további tagjai: Ambrus Attila (Brassó), Bakk Miklós (Kolozsvár), Dénes László (Nagyvárad) és Kuti János (Sepsiszentgyörgy). Az első díj 500, a második 300, a harmadik 200 euró. A pályázat eredményét 2021. január 22-én, a magyar kultúra napján teszik közzé.