Az Európai Bizottság a héten határoz az európai polgári kezdeményezések határidejének meghosszabbításáról – erősítette meg a Magyar Nemzet kérésére Vincze Loránt, az ügy európai parlamenti (EP) jelentéstevője. Az RMDSZ EP-képviselője a Székely Nemzeti Tanács aláírásgyűjtése kapcsán elmondta: míg a Kárpát-medencében a székelyföldi autonómia egyértelmű, addig Magyarország határaitól nyugatabbra más hívó szót kell találni. A politikus arról is beszélt a Magyar Nemzetnek: a Minority SafePack és a nemzeti régiós projekt kiegészíti egymást.

Az uniós bizottság a héten előáll a tervezettel, amely módosítaná az európai polgári kezdeményezésekre vonatkozó rendeletet, mégpedig úgy, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel kitolja azok határidejét. A már módosított rendelet hatálybalépését követően a Székely Nemzeti Tanács újra aláírásgyűjtésbe kezdhet. „Úgy gondolom, hogy legalább három-négy hónapnyi idő áll majd rendelkezésre”, hogy sikerre vigyék a kezdeményezést – erősítette meg a Magyar Nemzetnek Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője, aki az uniós polgári kezdeményezések európai parlamenti jelentéstevője is.

Utóbbi minőségében a politikus már március 17-én kérte a bizottságtól, hogy a testület hozzon méltányos döntést, és a járványhelyzetre való tekintettel határozzon az épp zajló kezdeményezések határidői­nek kitolásáról. „Miután a bizottság előáll a tervezettel, az Európai Parlament, majd az uniós tanács dönt róla, és csak ezt követően emelkedik törvény­erőre. Mindenesetre vonatkozni fog az időközben érintett összes aláírásgyűjtésre, így a Székely Nemzeti Tanácséra (SZNT) is” – magyarázta a Magyar Nemzetnek Vincze Loránt az elkövetkező jogi lépéseket.

Az EP-képviselő a Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának elnökeként már sikerre vezetett egy kisebbségvédelmi kezdeményezést, a Minority SafePacket. A projekt a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem szempontjait látná viszont az uniós jogban. A Minority SafePack jóval az SZNT aláírásgyűjtése előtt jár, ugyanis idén februárban már az Európai Bizottság előtt is megjelent, mi­után tizenegy uniós tagállamban több mint 1,2 millió támogatói nyilatkozatot szerzett. „Elsőre talán fura lehetett, hogy jött még egy kisebbségvédelmi kezdeményezés, ami támogatást kér. Kezdetben emiatt sem sikerült ugyanúgy felpörgetni az aláírások gyűjtését. Mi mindenesetre folyamatosan azon vagyunk, hogy hangsúlyozzuk: a két kezdeményezés kiegészíti egymást, és a nemzeti régiós projekt javaslatai erősítik mindazt, ami a Minority SafePackben a kultúra és nyelvhasználat terén már szerepel. Az Európai Uniónak mindezt úgy kell értelmeznie, hogy igenis hatalmas a nyomás az őshonos kisebbségeken” – mondta Vincze Loránt, számszerűsítve is az elképzeléseit. „Ha végül sikerülne összegyűjteni kétmillió aláírást, az egy nagyon fontos üzenet lenne a polgárok részéről. Jómagam európai parlamenti képviselőként segítek, illetve az RMDSZ is megad minden támogatást a nemzeti régiós kezdeményezéshez” – hangoztatta.

A Magyar Nemzet kérdésére, hogy pontosan mi az a plusz, ami kellhet még ahhoz, hogy további négy uniós tagállamban is sikeres legyen a mostani aláírásgyűjtés, az EP-képviselő a Minority SafePack során szerzett tapasztalataira hivatkozott, miszerint igazán európaivá kell tenni a projektet.

– A Kárpát-medencében a székelyföldi autonómia hívó szó, így természetes, hogy itt nagyon is sikeres volt a kampány. Ugyanakkor Magyarország határaitól nyugatabbra más hívó szót kell találni. Több régiónak kell értékessé tenni a kezdeményezést. Érveket kell találni, hogy nekik miért előnyös beállniuk az ügy mögé. Kiépült és jó kapcsolatrendszerünk van a különböző közösségekkel Európában, így azt gondolom, hogy a bizottsági döntés, a hosszabbítás majd lehetővé teszi, hogy az SZNT is elérje a szükséges küszöböt – szögezte le.

Arról, hogy az EU-ban miként értékelik, hogy a kisebbségvédelmi ügyek folyamatosan terítéken vannak, a politikus úgy vélekedett: uniós szinten is látható, hogy valójában rendezetlen a kisebbségek helyzete a tagállamokban, amelyen változtatni kell.