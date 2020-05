Torlódás a magyar–román határon

A Magyarországon átutazók számára kialakított folyosók miatt a személyforgalom a nagylaki és a borsi határátkelőhelyekre korlátozódik, a járványügyi szabályozások miatt a beléptetés – az iratok ellenőrzése, a lázmérés, a kitöltött járványügyi nyilatkozat áttekintése, a belépővel folytatott párbeszéd – személyenként 5–10 percet vesz igénybe, ezért alakultak ki a torlódások. Tegnap délután a Nagylak–Nagylak1 országúti határátkelőhelyen hét sávon léptették be Romániába a személygépkocsikat, de így is nyolc óra volt a várakozási idő. A Csanádpalota–Nagylak határátkelőhelyen hatsávos beléptetés mellett ötórás, az Ártánd–Bors határátkelőhelyen pedig hétsávos beléptetés mellett háromórás volt a várakozási idő. Rendkívüli módon megnőtt a gyalogos határátlépők száma is. Számukra Nagylaknál 11 sávot alakítottak ki, de így is voltak, akik több mint 12 óra várakozás után jutottak át a határon. A határrendészet szerint a gyalogosokat minden bizonnyal valaki autóval hozta el a határig, de az illető nem akarta vállalni az átlépéssel járó kihívásokat.

A határrendészet által közölt adatok szerint szombaton 21 200 személy és 11 800 jármű lépte át a magyar–román határt, közülük 11 ezer személy lépett be Romániába. Az Agerpres hírügynökség közlése szerint a szám háromszorosa a korábbi napok határátlépéseinek. A hírtelevíziók azzal hozzák összefüggésbe a megnőtt utasforgalmat, hogy a szükségállapotot péntektől felváltó vészhelyzetben már nem kerülnek hatósági karanténba azok, akik a legfertőzöttebb országokból érkeznek, számukra csak lakhelyi elkülönítést ír elő a szabály. Akik most torlódnak, azok közül sokan olyanok, akiknek külföldön megszűnt a munkahelyük, vagy olyanok, akiknek okmányokat kell cserélniük. Bár a hatóságok meghosszabbították a lejárt iratok érvényességét a rendkívüli állapot idejére, de a hazatérő román állampolgárok attól tartanak, hogy nem tudnak már belépni az országba, hogyha halogatják a hazautazást.