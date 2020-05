Megújuló megyei utak

A Bodzaforduló–Nagypatak–Kisborosnyó–Nagyborosnyó–13E országút közötti úton alapoznak, majd két rétegben terítenek le aszfaltszőnyeget, emellett átereszeket, hét támaszfalat alakítanak ki és bekötőutakat is aszfaltoznak.

A beruházás a megyei önkormányzat csütörtöki soros ülésén is napirenden szerepelt, és mint azt Tamás Sándor tanácselnök bejelentette, Erdővidéken is indulnak az infrastruktúrát érintő fejlesztések, kiadták a munkakezdési parancsot a hatodi út felújítására is. (dvk)