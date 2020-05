Csak nyilatkozattal utazhatunk

Hétfőn hatályba lépett a vészhelyzetet szabályozó törvény, melynek értelmében a lakhely szerinti település csak indokolt esetben hagyható el, akkor is kizárólag előre kitöltött saját felelősségű nyilatkozat birtokában.

A jogszabály jelzi, hogy a nagyvárosok metropoliszövezetében nem szükséges nyilatkozat, ám felhívjuk a figyelmet, hogy Háromszéken nincs ilyen övezet. Radu Stroe, a Kovászna megyei rendőrség szóvivője érdeklődésünkre hangsúlyozta, csakis egy közigazgatási egységen belül lehet nyilatkozat nélkül közlekedni, például Kilyénből, Szotyorból és Szépmezőről Sepsiszentgyörgyre és vissza, ám Árkosról, Illyefalváról, Kökösből, Maksáról, Rétyről, Gidófalváról, Sepsikőröspatakról stb. vagy ezek között szükséges a papiros. Külön rákérdeztünk Sugásfürdőre: mivel Sepsiszentgyörgy közigazgatási területéhez tartozik, a városiaknak, s természetszerűleg kilyénieknek és szotyoriaknak nem szükséges űrlapot kitölteniük.

A szóvivő felhívta a figyelmet, mivel a jogszabály nem rendelkezik arról, hogy a munkáltató által kiállított bizonylattal is lehetne közlekedni, mint történt a szükségállapot idején, ezért az ingázóknak fel kell mutatniuk az előzetesen kitöltött űrlapot. Azt viszont nem kell naponta újraírni, csak a régi dátumot áthúzni, s az újat odaírni, pontosított a rendőrtiszt. Amennyiben valaki nem rendelkezik formanyomtatvánnyal – mely a Háromszék nyomtatott változatában is megjelenik és onnan kivágható –, annak alapján kézzel írott nyilatkozatot is felmutathat. A nyilatkozat letölthető a stirioficiale.ro oldalon.

A szabály megszegéséért 500-tól 2500 lejig terjedő bírság róható ki. Ugyanekkora összeggel sújtható az, aki tömegközlekedési eszközökön, üzletekben, zárt nyilvános terekben nem visel maszkot. (sz.)