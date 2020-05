Hirdetések, gyászjelentők Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy lapunk apróhirdetési, illetve reklámirodája továbbra is a járvány miatti óvintézkedések feltételei között működik. Irodáink hétfőtől csütörtökig naponta 9–13 óráig tartanak nyitva. 13 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, amelyek szövegét, kérjük, a korrektura@3szek.ro e-mail-címre küldjék, várják meg a visszaigazolást, a szolgáltatás ellenértékét pedig másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Kézdivásárhelyi és felső-háromszéki hirdetőinket kérjük, hívják Iochom Ildikót a 0745 390 616-os telefonszámon. Megértésüket köszönjük.

Nyitva a tenisz- és futópálya

Sepsiszentgyörgy önkormányzata szombattól megnyitotta a Sepsi Rekreatív Rt. által működtetett futópályát a városi stadionnál, valamint a Sepsi Arénánál található teniszpályákat. A nyitvatartási idő a futópálya esetében nem változik, ezt a nap bármely szakában használhatják a lakók. A salakos teniszpályákon reggel 8 órától sötétedésig lehet játszani, ezeket kizárólag előjegy­zés alapján lehet használni. Időpontot a 0749 130 991-es és a 0745 050 100-as telefonszámon lehet foglalni. Az önkormányzat arra kéri a létesítményt használókat, hogy egymás között tartsák meg a hatóságok által javasolt 10 méter távolságot.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy Fotosmartonoson ma 8 és 15 óra között, Zalánban Bencefalván szerdán 10 és 16 óra között javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást. A munkálatok befejezése után a vezetékekből érkező víz zavaros lehet.

A TECHNIKAI MUNKANÉLKÜLISÉGGEL kapcsolatos ügyintézéshez a dokumentumokat az aici.gov.ro oldalon lehet benyújtani.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakemberei hétköznapokon 8–24 óráig hívhatók a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszent­györgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György urcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szol­gálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyör­gyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben naponta 8–12 óráig vállalnak sürgősségi ellátást. Telefon: 0267 708 465. Előjegy­zés alapján a Szász Dent is vállal sürgősség ellátást az 1918. december 1. úti 1-es tömbház F lépcsőházában található klinikán. Telefon: 0766 698 161.

Felhívás támogatásra

A Kovászna Megyei Tanfelügyelőség felhívja a helyhatóságokat, gazdasági szereplőket, jogi és fizikai személyeket, hogy kommunikációs eszközökkel támogassák azokat a tanulókat, akik szeretnének részt venni az online és digitális oktatásban. Megyénkben nagyon sok tanuló be tudott kapcsolódni az oktatás e formájába, de sajnos számos olyan tanuló is van, akinek nincs lehetősége, megfelelő felszerelése ahhoz, hogy tanulhasson. Adományaik révén a szűkös anyagi helyzetben élő diákok számára is megteremtődhetne az esélyegyenlőség. Részletek az edu.ro és az isj.educv.ro honlapon. További felvilágosítás a 0267 351 482-es telefonon vagy az office@isj.educv.ro e-mail-címen kérhető.

Színház

A Tamási Áron Színház Face­book-oldalán holnap 20 órától az Úrhatnám polgár című előadás felvétele látható. Az előadást a 2015/2016-os évadban mutatta be a társulat Sardar Tagirovsky rendezésében.

Nyakig a Demboviccben

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete a 2018-ban kiírt Magyarok a román nemzetállamban című sikeres riportpályázata és a 2019-ben meghirdetett Voltunk, vagyunk, leszünk című filmpályázata után idén újabb pályázatot hirdet. A témakör ugyanaz, s amint a pályázat címe – Nyakig a Demboviccben – is jelzi, a kiíró ironikusan összegző véleménycikkeket vár az utóbbi száz év nemzetpolitikájának témakörében. Bárki pályázhat életkortól, lakhelytől és állampolgárságtól függetlenül. A beküldött munkák terjedelme nem haladhatja meg a 6000 leütést (szóközökkel együtt). Pályázni kizárólag magyar nyelvű, a benevezésig közzé nem tett írással lehet. A nevezés ingyenes, az űrlap kitöltése, csatolása kötelező. (További információk az egyesület honlapján: szekelyfoldiujsagirok.org/hu/palyazatok). A pályaműveket erdélyi idő szerint 2020. december 22-én 24 óráig fogadják. A beérkezett pályaműveket ötfős szakmai testület bírálja el. Elnöke Galbács Pál (Illyefalva), további tagjai: Ambrus Attila (Brassó), Bakk Miklós (Kolozsvár), Dénes László (Nagyvárad) és Kuti János (Sepsiszentgyörgy). Az első díj 500, a második 300, a harmadik 200 euró. A pályázat eredményét 2021. január 22-én, a magyar kultúra napján teszik közzé.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Út, Igazság, Élet – Felekezeteink közös szemléleti fundamentumának, a keresztény hitvallásnak néhány alapvető történeti különlegességét, illetve érdekes vonását járja körül a vallási rovat ebben az új, kétrészes filmben. Mire „kellett” egykor és mire „jó” ma? Több-e, mint megtanulandó szöveg? Miért mondjuk másképp, ha ugyanazt mondjuk? Hogy kapcsolódnak össze a „pozitív” hitletétemény, a keresztelési fogadalom, az eretnekségek elleni szellemi-teológiai küzdelmek és a hittanítás (katekézis) elemei egyazon szövegben? ♦ Góbi Rita Bukarestben – Egy év alatt kétszer is megfordult Bukarestben a vajdasági származású, Magyarországon élő Góbi Rita táncos-koreográfus. Mindkétszer előadást és műhelymunkákat is tartott. Itt beszélgetett vele Kacsó Edith. ♦ Cine-Ma: Almási Tamás filmrendező – A Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró, operatőr, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára tavaly novemberben járt Bukarestben a Magyar Filmek Fesztiválján. Játékfilmjei és dokumentumfilmjei sűrítetten drámaiak, erős érzelmi hatásokkal dolgozik. Közel negyven egész estés dokumentumfilmet rendezett. Ózd sorozatát 1987–1998 között készítette. Számos európai és tengerentúli fesztiválon szerepelt sikerrel. Filmjeit több mint 40 országban láthatták. Házigazda: Kacsó Edith.