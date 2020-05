Júliusban lesz kiírás a fiatal gazdák támogatására

Előző írásunk

Egy évszázad múlva is megírhatja bárki a koronavírus pusztítását, sem statisztikában, sem képi megjelenítésben nem lesz majd hiány. A települések most már éledeznek, zajlanak a fejlesztési munkálatok, készülnek a tervek, és figyelemre méltó az is, hogy a járványvégi várakozásnak helyi sajátosságai is vannak. Ezek egyike az erős hit, amelyhez az ima kölcsönöz fogózkodót. Az alvégi Illyefalván, Sepsiszentkirályban és Aldobolyban is vannak ennek mozgatórugói, elsősorban erről esett szó a Sánta Pál illyefalvi plébánossal folytatott beszélgetésünk alkalmával.