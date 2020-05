Magyarország: egyensúlyra törekedni a védekezésben

A tárcavezető kiemelte: a kormánynak az elmúlt napokban hozott intézkedéseit hármas célrendszer határozta meg, ennek része az egészségügyi ellátórendszer felkészítése egy eddig soha nem látott helyzetre, kedvező startpozíció biztosítása a gazdaságnak az új világgazdasági korszakban, valamint az utazási korlátozások miatt önhibájukon kívül külföldön rekedt magyarok hazahozatala. Beszámolója szerint tegnap átlépte a 10 ezret azoknak a magyaroknak a száma, akiknek segítettek hazatérni, és még 541 olyan magyar van, aki a korlátozások miatt eddig nem tudott hazajönni, nekik is minden támogatást biztosítanak. Minden mentesítő járatot bejelentettek az EU-nak, és szinte mindegyik járattal más uniós országok állampolgárait is elhozták, de sem választ, sem támogatást nem kaptak az uniótól.

Az egészségügyi védekezés sikere érdekében légihidat hoztak létre Kína és Magyarország között, eddig több mint 130 repülőgép szállított ezen eszközöket. Eddig több mint 132 millió maszk érkezett és mintegy 40 millió darabra van szerződés. 3298 lélegeztetőgépet hoztak eddig, 1351-et az elmúlt héten. 2 370 000 teszt érkezett, és még 1 170 000-re van szerződés, továbbá 68 és fél millió védőfelszerelés jött, és még kevesebb mint egymillióra várnak – sorolta. Kínából 850 ezer olyan gyógyszert kaptak, amely jó eredményeket mutat a koronavírusos betegek kezelésében, és amelyet csak három másik országnak adtak, valamint Japánnal is megállapodtak több mint 12 ezer gyógyszer szállításáról. Megjegyezte: Magyarország több országtól is kapott segítséget, és Magyarország is segített másoknak, így a külhoni magyar közösségeknek, szomszédos és nyugat-balkáni országoknak.

A gazdaságot illetően kifejtette: bár az ellenzék segélyeket követel, a kormány továbbra is a munkahelyek létrehozására fókuszál. Egy uniós szabályváltozást kihasználva legfeljebb 800 ezer eurós összeggel támogatnak Magyarországon működő cégeket, amelyek hajlandók beruházásokat létrehozni. Eddig 526 cég – köztük 416 magyar – jelentkezett, összesen 254 milliárd forint beruházást vállaltak, és ezzel 93 650 munkahely megvédését biztosítják. Az erre a célra szánt 50 milliárd forintos keretet megduplázták, és készek újabb pályázati keretet nyitni – mondta. Tárgyalnak az EU-val, hogy a maximális támogatási összeget kiterjesszék, május végére ígért választ az unió.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: politikai vitákkal is szembesültek az elmúlt időben, „alapvető és megmosolyogtató hazugságokkal” a koronavírus-törvény vonatkozásában. Hallhatták, hogy nem ülésezik a parlament és találkozhattak „sunyi nácizással is” – utalt a nemzetközi sajtóban megjelent egyes véleményekre. Leszögezte: most, hogy az Országgyűlés arra készülhet, hogy jogszabállyal vessen véget a veszélyhelyzetnek, mindenki, aki „ennek ellenkezőjét hazudta”, elnézést kérhetne. Ez ugyan nem fog megtörténni, de elég az, hogy „belesültek a hazugságaikba” – jelentette ki a külügyminiszter.