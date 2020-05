A támadó Mugurel Nacu, a Suceava megyei erdészeti őrség képviselője és annak fia, Ionel Nacu, a Stulpicani-i Fenster Dor Kft. vezetője volt. A ziardesuceava.ro szerint a vállalat illegális fakitermelésben vesz részt. A Moldovița Egyesület elnöke három ember társaságában utazott Broșteni település környékére, ahol az illegális fakitermelésről szerettek volna filmet készíteni, azonban több erdész is útjukat állta. A lap állítása szerint a történtek miatt Boșutar és társai úgy döntöttek, hogy visszatérnek Moldovița településre. Útközben el kellett haladniuk a Fenster Dor előtt is, ahol Ionel Nacu elzárta az útjukat, majd megjelent az apja, Mugurel Nacu is, aki Boșutarék kocsijába hajtott a saját járművével. A két támadó később baltákkal rontott neki Boșutarék autóinak, és megrongálta azokat. Szerencsére a hatóságok hamar a helyszínre értek, leállították a támadást, majd mindenkit bekísértek a rendőrségre, hogy vallomást tegyen. (Transindex)

150 MILLIÓ LEJ AZ ONLINE OKTATÁS ELŐSEGÍTÉSÉRE. Jóváhagyta a kormány az oktatási tárca költségvetésének kiegészítését 150 millió lejjel, hogy a minisztérium internetre csatlakoztatható eszközöket vásárolhasson a nehéz anyagi helyzetben élő diákok számára, akiknek jelenleg nincs hozzáférésük az online oktatáshoz. A megyei tanfelügyelőségekkel tegnap videókonferencián egyeztetett az oktatási miniszter a programmal kapcsolatos teendőkről. A tanfelügyelőségek a szaktárca utasítására már felmérést készítettek arról, hogy a megyékben hány olyan diák van, akinek szüksége van az állami segítségre. Hargita és Maros megyében megközelíti a 13 ezret azoknak a diákoknak a száma, akik nem rendelkeznek semmilyen internetre csatlakoztatható digitális eszközzel, így nincs hozzáférésük az online oktatáshoz. (Székelyhon)

AZ ORTODOX ÉRSEK A TÖRVÉNYEK FÖLÖTT ÁLL. Teodosie konstancai ortodox érsek, aki régóta hírhedt extrém megnyilvánulásairól, szombaton ismét hozta a formáját: egy liturgia során ugyanazzal a kiskanállal áldoztatta a híveket. A koronavírus-járvány miatt ez a gyakorlat korábban már bírálatok kereszttüzébe került, és a hatóságok egyszer használatos kanál alkalmazását javasolták. A román ortodox egyháznak ez nem tetszik, ezért egyelőre nem áldoztatnak, s közben egyeztetnek a többi ortodox egyházzal. Teodosie érseknek azonban egyházi elöljárói sem parancsolnak, újra egy kiskanállal áldoztatta a híveket, a kirobbant botrány nyomán pedig közleményt adott ki, melyben arról ír, hogy az ortodox liturgiában nem egyszer használatos, hanem szent tárgyakat használnak, és eddig még senki sem fertőződött meg a kiskanáltól. A közlemény szerint az érsek semmilyen törvényt vagy egyházi kánont nem sértett meg, és egyébként is, a templom nem közélelmezési egység, az áldozás során osztott kenyér pedig nem étel, hanem lelki táplálék. (Főtér)