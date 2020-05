Örömök a vészhelyzetben

De ez nem baj, mert végül is még idejében sikerült leseperni a parlament asztaláról minden Románia szétszaggatását célzó törvényt, és megszavazni egy sokkal fontosabbat azért, hogy méltóképpen fel lehessen készülni a június 4-i (kár)öröm-ünnep, a trianoni békediktátum évfordulójának megtartására. Végül, ha késve is, de megszavazták a vészhelyzet bevezetését, ami igazság szerint csak hétfőtől léphetett volna érvénybe.

Hogy erre a veszélyhelyzetre jól fel lehessen készülni, jó Orbanunk kijelentette, hogy ha három napig valaki nem tartja be az új szabályokat, csak figyelmeztetni fogják, de még nem büntetik. Közben kárba ment az a sok bírság is, amit a rendőrök az elmúlt két hónapban kiróttak, elkaszálta az alkotmánybíróság, melynek döntéseivel persze csak azok elégedettek, akik számára kedvező határozatokat hoz. Most a büntetések megtámadhatók bírósági úton. Akiket kis összegre bírságoltak, és ki is fizették, pechesek, mert Romániában valamit visszaperelni igen nehéz, de jól jártak azok, akiket több ezer lejre büntettek, és nem volt, amiből kiguberálniuk. Így az a remetemezői (Szatmár megyei) asszony is, akinek disznaja disznómód elkóborolt otthonról, és ő anélkül sietett utána, hogy saját felelősségre szóló nyilatkozatot töltött volna ki, ezért 2000 lejre büntették. Sajnos, az államkassza feltöltése a büntetésekből ezek szerint nem fog sikerülni.

A sürgősségi állapot végét tűzijátékkal ünnepelték Bukarestben. A hivatásos tüntetők: az oltásellenesek és a koronavírus-tagadók rögtön mozgásba lendültek, és tüntetést szerveztek a kormánypalota elé, minden szabályt felrúgva, a koronavírusok nagy örömére. Oda csődültek az Egyesült Civil Front által összetrombitáltak, akik a szükségállapot alatt bevezetett kormányintézkedésekkel elégedetlenek, a vakcina- és 5G mobilhálózat-ellenesek, valamint az Egészségügyi Világszervezet ellenségei is. Egy füst alatt a kormány lemondását is kérték.

Mások még náluknál is korábban keltek. Volt, aki május 14-én éjfél után az első másodpercben már autójába ült s elindult kirándulni. És a gazdaság is éjféltől rögtön beindult. Egy fodrászatban a borbélyok már csattogtatták ollóikat, és nem potyára, mert a jó előre feliratkozott kuncsaftok jöttek rögtön hajat vágatni. A bezártságba belecsúnyult nők is már rég feliratkoztak a szépségszalonokba. Az építőipar is gőzerővel indulhat be, mert munkába lendülhetnek a műkörömépítők.

Már vallásos ceremóniákat is lehet celebrálni a szabadban. Konstanca ortodox érseke is tartott egyet, és egyik, állán maszkot viselő, napszemüveges hölgy híve (valószínű, örömében) körbetáncolta az érseket. Ő meg buzgóságában egyetlen kiskanállal etette be szentségekkel (és esetleg koronavírussal) a híveket, pedig egyelőre ez fel van függesztve, ami viszont őszentsége érsek úrra nem kötelező. Gondolom, protestáns egyházainknál is gondot okozhat úrvacsoraosztáskor az egy kehelyből osztott bor. Mivel legtöbben csak egy gyűszűnyit isznak, talán jó lenne, ha mindenki egy cérnára fűzött gyűszűt hordana magánál. Akinek meg sok a lemosni való bűne, az nagyobbacska poharat is vihetne.

Ezt a három napot, amíg nem büntetett a rendőrség, mindenki rendkívüli módon kihasználta. Láttuk, hogy megteltek a parkok, senki nem tartotta be a kötelező távolságot, és a közszállítási eszközökön, bár kötelező lenne, sokan nem viseltek maszkot. A belügyminiszter, Vela úr pedig még múlt hétfőn azt tanácsolta, ha valakit köhögni vagy tüsszenteni látunk egy tömegközlekedési járművön, és nem visel maszkot, akkor hívjuk a 112-t, mivel az illető a betegség szándékos terjesztésével gyanúsítható, ami bűncselekmény. Az ember szedhet köhögéscsillapítót köhögés ellen, de nem tudom, hogy tüsszentés elleni szer létezik-e? Most ez alatt a három nap alatt a vírusok örömünnepet ültek, és biztosan mindenki torkát-orrát birizgálták, akin nem volt maszk, hogy köhögésre, tüsszögésre ingereljék, hiszen jó dolgukban így szaporodnak legjobban.