Még csak hatéves volt, amikor a tanító nénije felfigyelt különleges zenei tehetségére. Azt tanácsolta a szülőknek, hogy segítsék őt zenei karrierjének felépítésében. Az első alkalomtól kezdve, amikor hegedűt vett a kezébe, elvarázsolta őt. Így természetes lépésként következett a zeneiskola, majd a hegedűszak a brassói Transilvania Egyetemen. Régebben családja volt, otthona, állása. Zenetanár volt a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban, tagja volt a Brassói Filharmóniának, majd a Csíki Kamarakórusnak. Az orvosok szerint csoda, hogy nem felejtett el hegedülni.

A sorsfordító katasztrófát az ő esetében adrenoleukodisztrófiának hívják, amely egy nagyon ritka autoimmun betegség, lefolyásaként az agysejtek fokozatosan leépülnek és a szívizmot is megtámadja. A nők esetében jellemzően a 35. életév után lép fel. A betegség nemcsak a memóriát töröli ki, nemcsak az agyat támadja meg, hanem idővel az izmokat is, így a mozgás is nehézkessé válik. Az orvosok szerint mindössze 15 személy szenved ebben a betegségben Európában.

Zsuzsának nincsen betegségtudata, csak azt érzékeli, hogy többé nem képes megtenni olyan egyszerű dolgokat, amelyek eddig simán mentek. A tünetek hasonlóak a depresszió és a fiatalkori demencia tüneteihez, de az ok neurológiai. Már nem képes elvégezni olyan kevésbé komplex tevékenységeket sem, mint például a főzés.

Az adrenoleukodisztrófiát nem lehet meggyógyítani, csak lassítani. Zsuzsának újabb klinikai vizsgálatra van szüksége, amely édesanyja szerint 8500 lejbe kerül. Ezzel az orvosok megtudhatják, hogy a pusztítás milyen mértékű az agyban és hogyan hathat ki az egyéb szervekre.

Aki segíteni szeretne Kádár Zsuzsannának, hogy még sokáig hegedüljön, újabb szükséges vizsgálatokat végezhessenek el rajta és megfelelő kezelést kapjon, megteheti a United by Music Alapítvány segítségével. Pénzbeli (lejes) adományokat a következő számlaszámra lehet küldeni: Fundația United by Music România, Banca Transilvania Sfântu Gheorghe, SWIFT COD BTRLRO22, IBAN: RO39BTRLRONCRT0433367601. Az utalásnál a megjegyzésbe be kell írni: „Zsuzsa”.

Az Ördögárok – premier előtti vetítés

A Székelyföldi Legendárium új évadának legújabb része ma 19.30 órától tekinthető meg a Legendárium Facebook-oldalán. A rajzfilmből kiderül, hogy miért rövidebb a hegyoldalban legelő tehenek egyik lába, miért sántít az ördög, és mi a Hargita lábánál fekvő Ördögárok és Kakasborozda története. A premier előtti vetítés egyszeri alkalom.

Színház

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Facebook-oldalán ma 20 órától az Úrhatnám polgár című előadás felvétele látható. Molière vígjátékát a 2015/2016-os évadban mutatta be a társulat Sardar Tagirovsky rendezésében.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 6.15-től zsolozsma, reggeli dicséret; 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!; 8 órától szentmise Balánbányáról; 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat; 9.15-től dicsőséges rózsafüzér; 12 órától Mennynek Királyné Asszonya; 12.05-től zsolozsma, napközi imaóra; 12.15-től Bátorság, ne féljetek! – Giosanu Leonárddal. Honlap: mariaradio.ro.

Hitvilág

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Vártemplomi Református Egyházközségben Mennybemenetel ünnepén, május 21-én 10 órától szabadtéri istentisztelet; május 24-én, vasárnap 10 órától szabadtéri istentisztelet; a pünkösdre készülő bűnbánati héten (május 27–30.) szerdától naponta 18 órától szabadtéri istentiszteletek. Az istentiszteleteket online is közvetítik élőben a gyülekezet Facebook-oldalán. A Szemerjai Református Egyházközségben május 21-én 11 órától szabadtéri istentisztelet, melyet utólag online is meg lehet tekinteni; vasárnap 11 órától szabadtéri istentisztelet; a bűnbánati héten 18 órától élő online istentiszteletek. A Belvárosi Református Egyházközségben május 21-én 11 órától online istentisztelet a gyülekezet Facebook-oldalán; vasárnap 11 órától szabadtéri istentisztelet, amelyet online is közvetítenek élőben; május 25–30. között 18 órától élő online istentiszteletek. A Gyöngyvirág utcai Református Egyházközségben május 21-én 10 órától online istentisztelet a gyülekezet Facebook-oldalán; vasárnap 11 órától szabadtéri istentisztelet, amelyet utólag online is meg lehet tekinteni; május 25–30. között szöveges áhítat mindennap a gyülekezet Facebook-oldalán.

Milyen jó, hogy itt vagyunk videópályázat

Június 4., a nemzeti összetartozás napja alkalmából – az erős magyar közösségek és a nemzeti összetartozás éve részeként – fiataloknak szóló videópályázatot hirdet a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága Milyen jó, hogy itt vagyunk címmel. A pályázat célja, hogy megemlékezzenek a trianoni békediktátum századik évfordulójáról, és a járványügyi helyzet miatt szinte mindenhol elmaradó június 4-i megemlékezések helyett a virtuális térben erősítsék a világ magyarságának határokon átívelő összetartozását.

Meséljük el együtt, milyen jó, hogy itt vagyunk – 100 év után is a Kárpát-medencében és a nagyvilágon – ezzel a gondolattal, az Ismerős Arcok Nélküled című dalának, az összmagyarság „nem hivatalos himnuszának” közismert sorával fordulnak a magyar fiatalokhoz szerte a világon. Azt kérik, kérdezzék meg szüleiket, nagyszüleiket, mondják el barátaikkal, a szomszéd nénivel, az osztályfőnökkel vagy bárkivel, mit jelent a nemzeti összetartozás.

A pályázatra 10–25 év közötti külhoni és anyaországi fiatalok jelentkezhetnek olyan, telefonnal vagy akár kamerával készült alkotással (kisfilmmel vagy videoüzenettel), amelyben bemutatják, mit jelent számukra az összetartozás. A fiatalok három korcsoportban jelentkezhetnek: 10–14, 15–18 és 19–25 évesek. Az alkotások hossza legalább 15 másodperc, legtöbb 5 perc lehet. Az elkészült anyagokat az osszetartozunk@hatartalanul.net e-mail-címre kell elküldeni bármilyen fájlküldő rendszeren keresztül. Fel kell tüntetni az alkotó nevét, életkorát, az alkotás címét (ha van), a készítő elérhetőségét, a rögzítéshez használt eszköz típusát. A jelentkezési határidő: május 25. éjfél, a pályamunkákat nemcsak a Kárpát-medencéből, hanem a diaszpórából is várják. A legjobb alkotás készítője mindhárom korcsoportban 300 000 forint összegű pénzjutalomban részesül, valamint értékes különdíjakkal jutalmazzák a nemzeti összetartozás üzenetét legjobban, legkreatívabban kifejező alkotásokat. A legszínvonalasabb pályaműveket június 4-én, a nemzeti összetartozás napján a nagyközönségnek is bemutatják.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben naponta 9–12 óráig vállalnak sürgősségi ellátást. Telefon: 0267 708 465. Előjegyzés alapján a Szász Dent is vállal sürgősség ellátást az 1918. december 1. úti 1-es tömbház F lépcsőházában található klinikán. Telefon: 0766 698 161.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy Zalánban Bencefalván ma 10 és 16 óra között, Angyaloson csütörtökön 8–20 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást. A munkálatok befejezése után a vezetékekből érkező víz zavaros lehet.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában folytatja szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A körülményekre való tekintettel a jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél címébe kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben, kérjük, küldjenek felbélyegzett és felcímzett válaszborítékot is.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

MÓDOSULT A HATÁRIDŐ. Tekintettel a járvány okozta helyzetre, a Szülőföldön magyarul programban benyújtható igénylések leadási határideje október 30-ra módosult. Az igénylések utolsó postára adási dátuma: 2020. október 30.