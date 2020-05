Drága közszféra

Előző írásunk

Válságidőben is sikerül befektetőket vonzani a szépmezői ipari parkba, nemrégiben a német Rauschert cégcsoport romániai leányvállalatával szerződött a működtető, illetve egy újabb versenytárgyalás is zárult a múlt héten. Noha a járvány miatt lelassultak a folyamatok, eddig egyetlen korábbi ügyfelük sem jelezte, hogy felrúgná a megállapodást – mondta el érdeklődésünkre Miklós Zoltán, a park gondnokságát ellátó Sepsi Ipar Kft. igazgatója. A vállalatvezető a létesítmény első évei során felhalmozódott veszteségről, az ebből fakadó törzstőke-csökkentésről is beszámolt, valamint arról, hogy az idei év lehet az első, amikor nyereséget könyvelhetnek el.