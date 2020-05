Biztos, ami biztos alapon gyógyszerezi magát Trump

Az elnök elmondta, hogy nemcsak a malária és az egyes súlyos autoimmun betegségek – mint például a lupusz vagy a reumatoid artritisz – kezelésére használt hidroxiklorokint szedi, hanem naponta szed cinktablettát is, azért, hogy ha mégis megfertőződne az új típusú koronavírussal, akkor enyhébb tünetekkel kelljen megbirkóznia. Nem az orvosa ajánlotta neki a hidroxiklorokint, hanem kifejezetten ő kérte a Fehér Ház orvosától. Arra a kérdésre, hogy miért szedi a hidroxiklorokint, ha nem beteg, azt válaszolta: „mert jó dolgokat hallottam róla”. Amikor az újságírók a gyógyszer mellékhatásairól faggatták, Trump azt felelte: „csak annyit mondhatok most, hogy teljesen rendben vagyok”.

Az amerikai elnök többször népszerűsítette a hidroxiklorokint az új típusú koronavírus kiváltotta COVID-19 nevű betegség kezelésére, és a járvány kezdetén egyeztetett a hidroxiklorokint gyártó India kormányfőjével, Narendra Modival is annak érdekében, hogy ne nehezítse meg a szer Amerikába irányuló exportját. Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) azonban arra figyelmeztet, hogy a szert e célra egyelőre csak kísérleti úton tanácsos alkalmazni, mert a gyógyszernek súlyos mellékhatásai lehetnek. Ennek ellenére amerikai sajtóhírek szerint több kórházban is hidroxiklorokinnal kezelnek COVID-19-es betegeket. A The New York Times lap hétvégi képes melléklete többoldalas helyszíni riportot szentelt Didier Raoult francia orvosnak, aki saját elmondása szerint eredményeket ért el a COVID-19-es betegek hidroxiklorokinos kezelésével, és akivel erről Emmanuel Macron francia államfő is konzultált. A CNN egyik munkatársának koronavírusos feleségét is ezzel kezelik. A munkatárs élesen szokta bírálni Trump hidroxiklorokint népszerűsítő javaslatait.

A hétfői sajtóbeszélgetésen Donald Trump ismét visszatért Kína, valamint az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) a világjárványban játszott vélt szerepére. Ismételten Kínát tette felelőssé a koronavírus-járvány elterjedéséért, a WHO-t pedig Kína bábjának nevezte. Arra az újságírói kérdésre, hogy az amerikai kormányzat mikor folyósítja ismét a pénzügyi hozzájárulását a WHO-nak, az elnök kitérő választ adott. „Nemsokára döntünk” – fogalmazott konkrétumok nélkül. Trump április közepén döntött úgy, hogy felfüggeszti a WHO-nak folyósított amerikai hozzájárulást, mert megítélése szerint a világszervezet nem időben és nem megfelelő mértékben adott tájékoztatást a járvány kirobbanásáról. Néhány nappal ezelőtt azonban újságíróknak azt mondta: fontolgatja, hogy kormányzata felújítja az összeg folyósítását.

Közben hétfőn a Moderna nevű, massachusettsi biotechnológiai vállalat bejelentette, hogy bátorítóak az első kísérletek azzal a mRNA-1273 nevű, koronavírus elleni vakcinával, amelyet a cég fejlesztett ki. A vállalatot az amerikai kormányzat 483 millió dollárral támogatta.