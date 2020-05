Az új űrlap a Háromszékben

Következő írásunk

Meg fog változni a világ – ezt látjuk, halljuk, olvassuk a koronavírus-járvány kitörése óta mindenhol. A változások hirtelen és fájón be is köszöntöttek: az érintett országokban meghirdetett szükségállapotokkal, a határok lezárásával és mindenféle korlátozással olyannyira leszűkült az élettere mindenkinek, hogy sokan a diktatúránál is elviselhetetlenebbnek minősítették a rendkívüli helyzetet, hiszen akkor a barátkozás, iskolába járás, kirándulás nem volt tilos.