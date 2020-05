Ez lenne a jó út?

Meg fog változni a világ – ezt látjuk, halljuk, olvassuk a koronavírus-járvány kitörése óta mindenhol. A változások hirtelen és fájón be is köszöntöttek: az érintett országokban meghirdetett szükségállapotokkal, a határok lezárásával és mindenféle korlátozással olyannyira leszűkült az élettere mindenkinek, hogy sokan a diktatúránál is elviselhetetlenebbnek minősítették a rendkívüli helyzetet, hiszen akkor a barátkozás, iskolába járás, kirándulás nem volt tilos.

Arról, hogy mi lesz a járvány után, sokféle forgatókönyv született: az optimisták szerint az emberiség belátja, hogy fogyasztói életmódja önmagának és környezetének is ártalmára van, és igényeit az anyagi javakról, pazarló nyaralásokról szellemi gyarapodásra, a családi, baráti kapcsolatok elmélyítésére irányítja át, a pesszimisták pedig gazdasági összeomlást, társadalmi feszültségeket, sokrétű és hosszadalmas krízist vetítenek előre. A két elképzelés egyébként nem zárja ki egymást, inkább egybefonódik, az pedig szinte biztos, hogy a „normális élet” mást fog jelenteni 2020 végén, mint az év elején.

A folyamatnak lehetünk nyertesei is, ha felkészülünk – így látja Sepsiszentgyörgy polgármestere és a román államfő is. De egyelőre úgy fest, hogy Románia megint csak a lemaradók között lesz, mint az elmúlt 30 évben annyiszor. A központi politikai osztály ugyanis, ahol az országszintű döntések születnek, vajmi kevés jelét mutatja annak, hogy hajlandó újraértékelni a szerepét, hogy végre valóban azért dolgozzon, amiért ott van. Bukarestben néhány heti csend után ugyanott folytatták a pártok, ahol abbahagyták: a kisebbségből kormányzó liberálisok szidják a parlamenti többséget adó szociáldemokratákat, akik ott tartanak be az ellenfelüknek, ahol tudnak. Két hét alatt két miniszter ellen is benyújtottak egy-egy indítványt, és meg is szavazták mindkettőt, noha jól tudták, hogy egyiknek sem lesz semmiféle következménye.

A gazdaság és a mezőgazdaság (akárcsak az oktatás, egészségügy, környezetvédelem stb.) ugyan rosszul áll, de az indítványok nem a vállalkozókon vagy a gazdákon kívánnak segíteni: a cél az elmúlt években levitézlett SZDP megítélésének javítása. Ugyanezért lebegtetik a bizalmatlansági indítvány benyújtását is: valójában nem kívánják átvenni a hatalmat, hiszen jobb eredményt érhetnek el az idén esedékes választásokon (amelyek időpontját is ők szabják meg a parlamentben), ha az NLP fizet meg a járvány és a gazdasági válság által okozott minden elégedetlenséget. A kis pártok változatlanul a túlélésért küzdenek (sokszor nemtelen eszközökkel), a tiszta közéletet hirdető Mentsétek meg Romániát Szövetség pedig teljesen színtelenné vált, már nemigen kínál alternatívákat a megcsömörlött választóknak. Ezt az újramelegített főzeléket öntötte nyakon Klaus Iohannis államfő a magyarellenesség lejárt szavatosságú szószával – nekünk pedig hinnünk kellene, hogy jó úton vagyunk.

Innen lentről azonban inkább úgy tűnik, hogy ebben a gátlástalan, cinikus, csak a hatalom megszerzésében, illetve megtartásában érdekelt társaságban nincs képesség és akarat ahhoz, hogy valóban előrevigye a dolgokat. Ezen kellene először változtatni.