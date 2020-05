Fokozatos újraindulás Kézdivásárhelyen

A kézdivásárhelyi Sürgősségi Esetek Helyi Bizottsága az újonnan életbe lépett törvények értelmében módosította az érvényben lévő intézkedéseket Kézdivásárhelyen: megnyíltak a parkok, de a játszótereket továbbra sem lehet használni, kinyit továbbá a Sinkovits Stadion sportpályája és a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár (felvételünkön) is – adta hírül a városháza kommunikációs irodája.

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében Kézdivásárhelyen a következő intézkedések érvényesek május 18-tól kezdődően: a vészhelyzet idején kötelező a szájat és az orrot egyaránt takaró maszk viselése a kereskedelmi egységekben, a tömegközlekedési eszközökön, a munkahelyen és egyéb zárt terekben. A vészhelyzet idején tilos szabadtéri összejövetelek szervezése.

A zárt térben történő kulturális, művészi, vallási, sport- és szerencsejáték tevékenységek, valamint a gyógykezelések igénylése továbbra is szünetel. Így a sportlétesítmények és kulturális központok zárva maradnak, kivételt képez a Sinkovits Stadion szabadtéri sportpályája és a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár. Ide bemenni nem lehet, de a kölcsönző 9 és 13 óra között működik. Zárva maradnak a szállodák, az éttermek, a kávézók, kivéve azokat az egységeket, ahol a vendégnek nem kell zárt térben várakoznia. A házhoz szállítás továbbra is megengedett. Folytatják a járdák és utcák rendszeres fertőtlenítését. A szociális étkezde továbbra is zárva marad, akiknek jár, csomagban kapják kézhez az ételt. A vészhelyzet idején érvényben maradnak a kézdivásárhelyi önkormányzat által kibocsátott működési engedélyek, a tömbházak közti parkolókra kötött bérlési szerződések, tehát nem szükséges hosszabbítani azokat.

Az önkormányzatnál az ügyfélfogadás korlátozott, és csak előzetes telefonos egyeztetés után lehetséges hét közben 9 és 13 óra között. Javasolják, hogy az ügyeket telefonon vagy elektronikus úton intézzék. A szakirodák elérhetőségei megtalálhatóak a városháza honlapján, a kezdi.ro címen. A fogadóórák szünetelnek, az érdeklődők kérdéseiket elküldhetik a cabinet@kezdi.ro e-mail címre. Az új házasságkötési kérések fogadása változatlanul szünetel. A Személynyilvántartó Iroda is korlátozza az ügyfélfogadást, az ügyfeleket előzetes egyeztetés után tudják fogadni, csak indokolt esetben.

Minden betegnek, aki felkeresi a kézdivásárhelyi városi kórházat, kötelező járványügyi vizsgálatnak alávetnie magát. A beteglátogatás tilos. Abban az esetben, ha a beteg nem tud egyedül mozogni, egy kísérő jelenléte megengedett.

A kereskedelmi egységek és intézmények ajtókilincseit fertőtlenítővel átitatott védővel kell ellátni, a bejáratokhoz fertőtlenítővel átitatott lábtörlőt kell helyezni. Azok az intézmények és kereskedelmi egységek, amelyek ügyfélszolgálatot látnak el, nem engedhetik olyan személyek belépését, akiknek testhőmérséklete 37,3 Celsius-foknál magasabb. A 11-es országúton továbbra is tilos az út menti kereskedelmi tevékenység.

Azt is megtudtuk, hogy nagyon sok kérdés érkezett a Kézdivásárhelyhez tartozó falvak kapcsán. Mivel a törvény többféleképpen értelmezhető, hivatalos átiratban kértek megerősítést a kormányhivataltól. E szerint Kézdioroszfalu, Kézdisárfalva, Kézdiszászfalu és Nyujtód lakóinak nem kell saját felelősségre kitöltött nyilatkozat, ha a városba mennek.