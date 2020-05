Az Európai Bizottság szerdán javasolta, hogy a jelenleg is zajló európai polgári kezdeményezések határidejét hat hónappal tolják ki. Erről Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője – az uniós polgári polgári kezdeményezések európai parlamenti jelentéstevője – számolt be Twitter oldalán, kijelentve: méltányos és igazságos döntés született. A kezdeményezést elindító Székely Nemzeti Tanács (SZNT) közleményben üdvözölte a határidő kitolását.

A javaslat értelmében a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezése is minden bizonnyal megkapja a kért, plusz féléves időt a további aláírásgyűjtésre. A bizottsági javaslatot követően az uniós Tanács és az Európai Parlament is dönt az ügyről, ám szinte borítékolhatónak tűnik, hogy ezek az intézmények is méltányosan határoznak majd.

Mint ismert, a nemzeti régiók megmaradása érdekében indított kezdeményezés határideje május hetedike volt, ám a kora tavasszal kirobbant járvány ellehetetlenítette a hatékony aláírásgyűjtést. Mind az SZNT, mind pedig Vincze Loránt még márciusban a brüsszeli bizottsághoz fordultak, a rendkívüli helyzetre való tekintettel kérve a határidők kitolását.

Az uniós jogalkotás befolyásolását célzó európai polgári kezdeményezések során a kezdőnaptól számított egy év alatt legalább egymillió támogató nyilatkozatot kellett összegyűjteni az Európai Unió negyedében, tehát hét tagországban, ezen belül azonban az egyes államokban is megszabott küszöbértékek voltak. Az SZNT egymilliós kritérium tekintetében sikert ért el, ugyanakkor a területi küszöbök megugrását a járványhelyzet miatt a hosszabbításban érnék el. Egyelőre csak Magyarországon, Romániában és Szlovákiában teljesült az EU-s szabályokban lefektetett limit.

Pesty László, a Székely Nemzeti Tanács petíciójának kampányfőnöke a Magyar Nemzetnek korábban azt mondta: ha nyáron folytathatják a gyűjtést, akkor alapos elemzés után, több szempontot figyelembe véve választják ki azt az öt-hat országot, amelyet célba vesznek. Vincze Loránt pedig szintén így nyilatkozott ez ügyben: „A Kárpát-medencében a székelyföldi autonómia hívószó, így természetes, hogy itt nagyon is sikeres volt a kampány. Ugyanakkor Magyarország határaitól nyugatabbra más hívószót kell találni. Több régiónak kell értékessé tenni a kezdeményezést”.

A szervezők mellett Varga Judit magyar igazságügyi miniszter is az Európai Bizottsághoz fordult, és kérte az aláírásgyűjtési időszak meghosszabbítását tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány miatt a tagállamok által elrendelt utazási és kijárási korlátozások rendkívül megnehezítették az aláírásgyűjtést.

A Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) szövetsége, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) reményét fejezte ki, hogy „az EU intézményei, valamint a magyarellenes erők nem gördítenek akadályt a határidő meghosszabbítása elé, és így az elkövetkező hat hónapban összegyűlhet a kellő mennyiségű szignó az eddig hiányzó országokból is”.

Az Európai Bizottság szerdán, május 20-án tette közzé a nemzeti régiók támogatásáért indított és a Minority SafePack polgári kezdeményezéseket érintő intézkedéseit. Eszerint a március 11-én – ezen a napon nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet világjárványnak a koronavírust – futó aláírásgyűjtések határidejét egységesen hat hónappal növelik. Ugyanakkor a Bizottságnak lehetősége lesz további három hónappal meghosszabbítani a határidőt, amennyiben a tagállamok több mint felében vagy az Unió összlakossága legalább 35 százalékának otthont adó tagállamokban még mindig az aláírásgyűjtést nehezítő intézkedések (például kijárási tilalom) lesznek érvényben a COVID-19 járvány miatt a határidő lejártakor. A Bizottság többször is élhet a három hónapos hosszabbítás lehetőségével, de az aláírásgyűjtések össz-időtartama nem haladhatja meg a két évet.