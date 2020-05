A hazai kosárlabdasport fejesei arról is határoztak, hogy a megőrzik a bajnokság március eleji megszakításkor érvényben lévő rangsort. Eszerint a női mezőnyben a címvédő Sepsi-SIC zárt az élen az alapszakasz végén (13 győzelemmel és 1 vereséggel/27 pont), három pont volt az előnye a Szatmárnémeti VSK-val és négy az Aradi FCC-vel szemben. Megyénk másik együttese, a Kézdivásárhelyi SE 13/3-as győzelmi mutatóval a B-csoport legjobbjának bizonyult. A férfiaknál a Kolozsvári U-BT és a Nagyváradi CSU pontegyenlőséggel vezették a rangsort (15 győzelem és 3 vereség/33 pont) a küzdelemsorozat félbeszakadtakor, a képzeletbeli dobogó harmadik fokát pedig a Nagyszebeni CSU foglalta el.

„A szövetség döntését elfogadjuk, viszont érthetetlen számunkra, hogy miért tartottak több órás beszélgetést videokonferencián, mellesleg a klubok 10/3 arányban a bajnokavatás mellett szavaztak. Ennek fényében a Román Kosárlabda-szövetség végül azt a döntést hozta, úgy törli a 2019–2020-as szezont, hogy nem hirdet bajnokot. Mindeközben a FIBA már a járvány miatti felfüggesztés elején javasolta, amennyiben az alapszakaszt befejezték a bajnokságokban, akkor bajnokot hirdethetnek, ellenkező esetben a bajnoki cím odaítélése nélkül töröljék az idényt. Esetünkben a női kosárlabda Nemzeti Ligában véget ért az alapszakasz, épp kezdődött volna a rájátszás, amikor félbeszakadt a pontvadászat, így a 21 győzelmünkkel és az egyetlen vereségünkkel nem is lett volna elrugaszkodott ötlet a szövetségtől, ha kinevez bajnoknak. A lengyel, a svéd, a szerb, a német és a belga élvonalban, amikor törölték a szezont, bajnokot is avattak, hiszen lejátszották az alapszakaszt. Más országokban logikus és ésszerű döntést hoznak, nálunk ez is másképp működik. A szövetség döntése az Európa-kupában való indulásunkat nem veszélyezteti, hiszen továbbra is az első számú női kosárlabdacsapat vagyunk Romániában” – áll az ötszörös Román Kupa-győztes és négyszeres bajnok Sepsi-SIC közleményében.

„Ez a döntés a SIC-et kellemetlenül érinti, nálunk nem nagy az elkeseredés. Én úgy érzem, hogy ez egy természetes döntés volt, ennél jobbat nem lehetett volna összehozni. Azt megkockáztatom, hogy talán nálunk a nőknél akár bajnokot is hirdethettek volna. Ha a sportszerűséget nézzük, csak akkor vagy bajnok, első vagy éppen utolsó, ha játszol a pályán. Azt is el kell fogadni viszont, hogy a Sepsi-SIC valószínűleg 99,9 százalékban ismét bajnok lesz. Szerintem ez a döntés nem korrekt, de talán az sem lett volna korrekt, ha bajnokot hirdetnek ilyen lehetetlen helyzetben. Együttesünk, a Kézdivásárhelyi SE ezennel lezártnak tekinti a 2019–2020-as idényt, s már tervezgetjük a jövőt. Ezt nagyon befolyásolja az anyagi háttér, de bízunk abban, a továbbiakban is lesznek támogatóink és lesz pénzünk a folytatáshoz. Ebben az idényben nagyon sokat tanultunk, mind szakmai, mind adminisztratív szempontból, s az elkövetkezőkben biztos lesznek dolgok, amit másképp, jobban fogunk csinálni. Ez a szezon számunkra jó volt, még akkor is, hogy kellemetlenül végződött, mivel ameddig tudtunk, harcoltunk” – nyilatkozta érdeklődésünkre Farkas Alpár, a céhes városbéli KSE edzője.

A kosártilalom bevezetése előtt a női Nemzeti Liga legjobb együttese egyértelműen a Sepsi-SIC volt, amely összesen 21 győzelemmel és mindössze egy elvesztett meccsel készült a rájátszásra, miután – megnyerve az alap-, illetve a középszakaszt – nagy eséllyel pályázott zsinórbeli ötödik bajnoki címe megszerzésére is. Emellett a zöld-fehérek februárban ötödik alkalommal nyerték meg a Román Kupát. A Kézdivásárhelyi SE a bajnokság felfüggesztése pillanatában szintén a rájátszásra készült, hiszen miután negyedik volt az alapszakaszban, középszakaszbeli csoportjának a legjobbja lett. A felső-háromszéki kék-fehér mezes alakulat jó idényét az koronázta meg, hogy fennállása óta először jutott be a Román Kupa négyes döntőjébe.