A biztonságos véradásért

A véradásra érkező önkéntesekhez hasonlóan, az eseményen részt vevő újságírók is az egészségvédelmi és biztonsági előírások betartása mellett juthattak csak be az épületbe: az előtérben az egy nappal korábban felszerelt fertőtlenítő kapu alatt léphettünk be, akinek nem volt, annak maszkot is adtak, lázmérés következett, majd cipőinkre húztuk a kék műanyag védőzacskót. Dr. Andi Rosin, a Kovászna Megyei Vérellátó Központ igazgatója az önkormányzat támogatásának fontosságáról beszélt. Elmondta, hogy egyre nehezebb beszerezni a működésük biztonságát szavatoló fogyóanyagokat, érezhetően megnőtt irántuk a kereslet, a szaktárcától és az országos központtól csak minimális védőfelszerelés érkezett. A megyeháza öt héttel ezelőtt is támogatásban részesítette a vérközpontot, tegnap pedig újabb fogyóanyagok érkeztek, köztük olyan is, amit az intézmény nem tudott volna egymaga beszerezni. Ezek az alkalmazottjaik és a véradók biztonságát, illetve a központ zavartalan és folyamatos működését is szolgálják – mutatott rá. Megjegyezte azt is, a megye minden önkormányzatával jól együttműködnek, s annak ellenére, hogy Háromszék az ország legkisebb megyéje, lakossága pedig elöregedőben, sikerül mozgósítaniuk a megfelelő számú véradót.

A védőfelszerelések hiánya miatt egy adott pillanatban ritkítani kellett a véradást, mint Andi Rosin megjegyezte, két évtizedes tevékenysége alatt első ízben fordult elő, hogy nem hívták, hanem elküldték a véradásra jelentkezőket. A biztonság azonban elsődleges, sem a véradók, sem munkatársaik egészségét nem akarták veszélynek kitenni – mondta. A kórházak tevékenysége is csökkent a szükségállapot idején, kevesebb vérre volt szükség, ám az újraindulás, illetve az elmaradt sebészeti beavatkozások elvégzése várhatóan a vérközpontra is nagyobb feladatokat ró. Az önkormányzati adomány ezek teljesítését, valamint a vérellátó központ folyamatos működését teszi lehetővé – fejtette ki az orvos. Arra buzdítja a háromszékieket, ne féljenek és jelentkezzenek bizalommal véradásra, mert az intézményben minden szükséges egészségvédelmi előírást betartanak, folyamatosan fertőtlenítenek, biztosítják a védőfelszereléseket a hozzájuk érkezőknek, emellett a legkorszerűbb berendezésekkel dolgoznak.

Tamás Sándor önkormányzati vezető felidézte, öt héttel ezelőtt maszkokat és egyszer használatos kesztyűket szereztek be és adományoztak az intézménynek, ehhez azonban előbb meg kellett találni a megfelelő jogi hátteret, hiszen a vérközpont az egészségügyi minisztérium alárendeltségébe tartozik. A fertőtlenítő kapu mellett – mellyel az országban csak a sepsiszentgyörgyi vérközpont rendelkezik –, 35 plexi arcvédő pajzsot, 1500 sebészeti maszkot, 50 liter fertőtlenítőszert, 2250 pár egyszer használatos kesztyűt, valamint 100 egyszer használatos köpenyt szereztek be a vérellátó központ számára.

Legfontosabb erőforrásunkat a véradók jelentik – fogalmazott a központ vezetője, aki hangsúlyozta: a háromszékiektől begyűjtött vért az itt élők kapják meg, követik a rászorulókat, s bárhol is kezelnék őket az országban, a szükséges vérkészítményeket utánuk küldik. A szomszédos térségekkel is jó az együttműködés, amennyiben bizonyos vércsoportból többlet vagy hiány mutatkozik, Hargita, Brassó, de még Bákó megye is partner a cserében.