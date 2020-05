Ismét látogatható a csernátoni múzeum

„Ebben az emberpróbáló időszakban, azt mondhatom, megmutatkozott annak minden előnye, hogy gyakorlatilag egy térben élünk a munkahelyünkkel. Így, ha nem is fogadhattunk látogatókat, rengeteg munkálatot el tudtunk végezni. Nagyon hiányzik a zsongás, a látogatók érdeklődő tekintete, a felszabadult gyerekkacaj, az, hogy tervezzük-szervezzük programjainkat. Ezt volt a legnehezebb elfogadni, hiszen a múzeum 47 éves fennállása alatt gyakorlatilag sohasem volt zárva. A visszajelzés, a közönséggel való kapcsolat adja azt az erőt, amiből lehet töltekezni” – osztotta meg lapunkkal Dimény-Haszmann Orsolya.

Mint megtudtuk, több betervezett rendezvény is elmaradt, így a Beporzók napja, amelyhez idén első ízben kapcsolódott az intézmény, de elmaradt a húsvéti tojásírás is, amely több száz érdeklődőt vonzott mindig az alkotóműhelybe. Még egy lemondott eseményt kiemelt a muzeológus: a speciális osztályokban tanító tanárok a múzeumban tervezték megtartani szakmai módszertani napjukat, ezt is nagyon nehéz szívvel engedték el. A Beporzók napját végül családi körben megtartották, ennek jól látható nyomai, hogy felújították, újrafestették a méhészeti gyűjtemény részét képező több mint harminc kaptárt, emellett a vesszőkasokat is újratapasztották. Megújult tehát ez a kiállítás is, ahogyan felfrissülés látható a múzeumudvar egészén.

„A tennivalókból a múzeum teljes munkaközössége kivette, kiveszi a részét, emellett szüleink is nagyon sokat segítenek. Gondozzuk, csinosítjuk a közel kéthektáros kertet és parkot, a gyűjteménycsoportok újraleltározása is folyamatban van. Az albisi székely házat kívül-belül újrameszeltük, a ház földjét újratapasztottuk, a malmot is lemeszeltük, és a kis házak hátoldalánál kiállított mennyezettartó gerendák feliratait újraírjuk” – mondta el érdeklődésünkre Dimény-Haszmann Orsolya, akinek egy régi tervét is sikerült megvalósítania: édesapjával, nagybátyjával készít felvételeket, ezeken a gyűjtemény születéséről, gyarapodásáról, a népfőiskoláról mesélnek. Eddig harmincnégy kisfilmet tettek közzé a Haszmann Pál Múzeum Facebook-oldalán, ezek mindegyikéhez rövid magyar, illetve román nyelvű leírást is csatoltak, nagyobb részük most már a Youtube-csatornán is elérhető. Az ismertetők sorát az újranyitás után is folytatják, a tervek szerint hetente tesznek közzé újabb anyagokat.

A hétvégén megjelent a szakminisztériumok többoldalas rendelkezése a múzeumok, könyvtárak újranyitásáról. „Örömmel mondhatjuk az érdeklődőknek, hogy a megfelelő előírások betartásával a csernátoni múzeum szabadtéri részlege ismét látogatható. Visszavárunk szeretettel mindenkit” – fogalmazott a múzeum vezetője.