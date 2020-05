A rossz állapotú ingatlanok ablakaiba (a volt Csacsa bár épülete, illetve egy-egy ház a Csíki utcában és a Bodok Szálloda mellett) még március derekán elhelyezték a fotókat, ám azok a szükségállapotot követő enyhítések után váltak a többség számára is észrevehetővé. Ideiglenes megoldásról van szó, amíg az épületek jogi helyzete tisztázódik – mondta el érdeklődésünkre Barta Mónika, a Városimázs Iroda vezetője. Antal Árpád polgármester már régebb jelezte neki, csúnyák ezek az épületek, s kérte, találjanak valamilyen áthidaló, vizuális megoldást. Találkoztak az elképzelések, s Vetró-Bodoni Barnabás képzőművész koncepciója alapján saját, „helyspecifikus” fényképek felhasználása mellett döntöttek, önkéntest is kerestek, aki modellt állt, majd sepsiszentgyörgyi fotósok – Kristó-Gothárd Hunor, Henning János, Vargyasi Levente – elkészítették fényképeiket, a kiválasztottakat pedig a Kobak Design munkatársai helyezték el az ablakokban, pontosabban a fotókkal pótolták az ablakokat.

Nem kész termékeket használtunk, nemcsak eltakartuk azt, ami zavaró és bántó, hanem éltünk a játékosság képzőművészeti lehetőségeivel is – magyarázta Vetró-Bodoni Barnabás. Ezt a folyamatot képzőművészeti projektnek tekinti, melynek lényege, hogy lelket, arcot adjanak egy háznak, tegyék kissé élővé azt, ami le van rombolva. Ezzel valójában rámutatunk egy problémára, hogy adott egy-egy jobb sorsra érdemes épület, azt nem kellene parlagon hagyni, mert közösségi térben található, felelősek vagyunk azért, hogy rendezzük a környezetünket. Ezt a munkát nagy kedvvel végezte, s kiemelte, számára az is fontos, hogy tanítványait is beavassa szociális és társadalmi problémákba.