A megyéből nem pályázhatnak öntözőrendszerekre

Júniusban újból kiírják az öntözőberendezések létrehozását, a meglévők korszerűsítését támogató pályázatot – jelentette be Adrian Oros mezőgazdasági miniszter. Pályázatonként legtöbb egymillió euró igényelhető, a beruházás száz százalékban elszámolható. Sajnos, minden jel arra mutat, hogy Háromszékről nem fognak tudni pályázatot benyújtani – értékelte kérésünkre Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője.

A megyében két meglévő, de használaton kívüli öntözőrendszer korszerűsítése jöhet szóba. Egyikük a besenyői víztározóra alapozott maksai öntözőrendszer, melyet pillanatnyilag az életképtelen rendszerek sorában tartanak számon. Folyamatban az életképes rendszerré való átminősítése, de a folyamatos kormányváltások miatt nincs előrelépés az ügyben. Az országban hozzávetőlegesen hatvan öntözőrendszer van hasonló helyzetben. Ha működőképes lenne, a maksai öntözőrendszer mintegy 1600 hektárnyi mezőgazdasági területet tudna kiszolgálni.

A másik felújításra váró rendszer az uzoni. Ezt az életképes kategóriába sorolták be, és Uzon–Szentivánlaborfalva–Szépmező alsó részének körzetét tudná kiszolgálni, összesen 1060 hektárt – magyarázta az igazgató. Most készül a rendszer rehabilitációs terve, de a bürokratikus akadályok miatt lassú a folyamat. Például a rendszer használatára létrehozott öntözővíz-felhasználói egyesület nem rendelkezett saját területtel, ahová meg lehet építeni az átemelő szivattyú telepét. Ez a gond végül megoldódott, dr. Bartha János farmer adott helyet a telep létesítésére – számolt be Könczei. Összegzésként elmondta: nem valószínű, hogy a pályázat kiírásáig elkészül a maksai és uzoni öntözőrendszer szükséges dokumentációja.

Egy harmadik használaton kívüli öntözőrendszert is számon tartanak a megyében. Ezt egykor Orbaitelek és Barátos mezőgazdasági területeinek locsolására létesítették, de mára teljesen tönkrement. Vannak próbálkozások a felújítás elindítására, első lépésként az öntözővíz-felhasználók egyesületét kívánják megalapítani. Jelenleg a Szépmező–Gidófalva övezetben 1598 hektáron működik öntözőrendszer. Felszíni vizekből további 3300 hektárt lehet locsolni, főként Felső-Háromszéken. Utóbbi lehetőség engedélyeztetésében az AgroSIC Közösségek Közti Fejlesztési Egyesület vállalt oroszlánrészt.

Az öntözésre egyre nagyobb szükség van, a klímaváltozás miatt jelentős mennyiségben kell pótolni a természetes csapadékot. Eddig kis mértékű szárazságról beszélhetünk, a tegnap kezdődött esőzések újból bepótolnak a talaj nedvességtartalmába. Szépmezőn már több helyen megjelentek a dobos öntözőberendezések, máshol a szórófejeket állították fel – de a farmerek egyelőre nem kezdték meg még a locsolást.