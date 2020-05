Nyugdíjpénztári ügyintézés A nyugdíjazáshoz szükséges eredeti iratokat, a csatolt kéréseket munkanapokon 8.30 és 12.30 óra között lehet leadni személyesen, de a dokumentumok postai úton is továbbíthatók átvételi igazolással (confirmare de primire) vagy elhelyezhetők az intézmény postafiókjában. Cím: Sepsiszentgyörgy, Grigore Bălan tábornok út 14. szám, telefon: 0267 310 535.

Hasonló módon igényelhető a temetkezési segély, a kiadásokat igazoló iratok másolatát postázni kell vagy elhelyezni a nyugdíjpénztár postafiókjában. A segély e-mailben is igényelhető a következő címeken: daniela.blaga@cnpp.ro, aurelia.bajan@cnpp.ro, emoke.szabo@cnpp.ro, angela.gal@cnpp.ro. A haláleseti juttatásokat postai úton fizetik vagy bankszámlára utalják.

Kihallgatásra, tanácsadásra telefonon vagy e-mailben – andreea.karoly@cnpp.ro, comunicare.covasna@cnpp.ro – lehet jelentkezni.

A betegnyugdíjasok, amennyiben az orvosi felülvizsgálati határidő a szükségállapot idejére esett, postán vagy elektronikus formában küldhetik be az orvosi dokumentumokat a következő címekre: izabella.cirlan@cnpp.ro, judit.bartis@cnpp.ro, comunicare.covasna@cnpp.ro; telefon: 0267 318 829. (dvk)

Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy apróhirdetési és reklámirodánk egyaránt hétfőtől csütörtökig naponta 9–13 óráig tart nyitva. 13 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, a szöveget, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, várják meg a visszaigazolást, a szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Kézdivásárhelyi és felső-háromszéki hirdető ügyfeleink hívják Iochom Ildikót a 0745 390 616-os telefonszámon. Megértésüket kö­szönjük. Háromszék

Képernyő

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Az Erdély TV-ben ma 14.30-tól, az RTT-n vasárnap 9 órától és kedden 22 órától: Lapszemle. Jó tudni. Napok hordaléka – száj­maszkok iskoláknak, egyházaknak. In memoriam: Tudor Arghezi. Vidám Versek Versmondó Versenye (Brassó megyei döntő, 2017). A műsor elérhető a brassaimagyar­adas.ro honlapon és a facebook.com/brassaitv oldalon is.

RTV2. Ma 13 órától: Anatomy of war – A csíkszeredai Részegh Botond grafikus a mogoșoaiai palotában állított ki. A háború anatómiája sorozat javarészt grafikai munkákat tartalmaz, és eredetileg a kolozsvári Interferenciák színházi fesztivál kísérőprogramjához készült.

Kiállítás

HÁROMSZÉKTŐL HOLLYWOODIG. Ismét látogatható a Dienes Andor-kiállítás a kovásznai Kádár László Képtárban. A Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület által szervezett tárlat célja bemutatni mindazt, amit a kézdivásárhelyi születésű Dienes Andor (1913–1985) fotóművész, világhírű sztárfotós megvalósított.

A Háromszéken kevéssé ismert művész André de Dienes néven vált hollywoodi sztárfotóssá, akit Marilyn Monroe felfedezőjeként és jegyeseként, a díváról készült legjobb fényképek szerzőjeként, illetve az amerikai sztárfotózás megújítójaként tartanak számon. Ugyanakkor szakmai teljesítményére is büszke lehet a szülőföldje: kreatív és poétikusan művészi aktfotózása, korát messze megelőzően szürrealista, innovatívan montázsolt képei legalább olyan fontosak, mint a Marilynről készült sorozatai.

Nyitvatartás: hétköznapokon 11–16 óráig, belépő felnőtteknek 4 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 2 lej. Kötelező a védőmaszk viselete és a kétméteres távolság betartása.

Rádió

AZ ERDÉLYI MÁRIA RÁDIÓ műsoraiból: ma 10.30-tól és holnap 11.30-tól Böjte Csaba OFM: Szövetség az életért, 11 órától Hajlák Attila: Mária iskolájában és 22.10-től Lázár, kelj fel!; szombaton 10.30-tól dr. Sávai János Miatyánk-magyarázata, 12 órától Görgényi Tünde: Pápai Regina coeli, 12.35-től Bajcsi Tibor: Lélek szerint éljetek; vasárnap 22.10-től dr. Kovács Zita, a sepsiszentgyörgyi Pro Vita Hominis Társaság vezetőjének életvédő műsora.

Hitvilág

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. Vasárnap a Vár­templomi Református Egyházközségben 10 órától szabadtéri istentisztelet, amelyet élőben közvetítenek a gyülekezet Face­book-oldalán; a Szemerjai Református Egyházközségben, a Belvárosi Református Egyházközségben és a Gyöngyvirág utcai Református Egyházközségben 11 órakor kezdődik a szabadtéri istentisztelet.

KATOLIKUS SZENTMISÉK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Szent József-plébánia udvarán hétköznapokon 7.30 és 18 órától, vasárnap 9, 12 és 18 órától mutatnak be szentmisét. A Krisztus Király-templom sekrestye felőli bejáratánál hétfőtől vasárnapig 17 órától tartanak szentmisét. A Szent Benedek-plébánia udvarán vasárnap 11.30 órakor kezdődik a magyar nyelvű szentmise. A védőmaszk viselése és a távolság tartása kötelező.

Székely Gazda-fotópályázat

Sokak számára ismeretlen a mezőgazdaság, a vidéki élet. Ezért a Székely Gazda folyóirat arra kéri az érdeklődőket, hogy küldjenek magukról munka közbeni képet vagy videót június 15-ig a név és település feltüntetésével. A beérkezett anyagokat szakmai zsűri bírálja el és közzéteszik Facebook-oldalukon. A legjobbak között értékes nyereményeket (alkatrészek, növényvédő szerek, tápok) sorsolnak ki támogatóik jóvoltából. A kezdeményezés partnere a Székely Agrár Fiúk Facebook-oldal.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utcai Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Romulus Cioflec utcai Hygea (0267 310 110); Kézdivásárhelyen hétvégén a Dózsa György utcai Ambrózia; hétfőtől a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben naponta 9–12 óráig vállalnak sürgősségi ellátást. Telefon: 0267 708 465. Előjegyzés alapján a Szász Dent is vállal sürgősség ellátást az 1918. december 1. úti 1-es tömbház F lépcsőházában található klinikán.

Telefon: 0766 698 161. A törvényszékkel szembeni Stomatomed – dr. Mester-Nagy-rendelőben ma 16–19, szombaton 10–12 óráig vállalnak sürgősségi ügyeletet. Telefon: 0755 786 178.

Röviden

HIVATALI PROGRAM A RENDŐRSÉGNÉL. Újra igényelhető erkölcsi bizonyítvány. Órarend: hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.30–12 és 14–16 óráig, kedden 9–12 és 14–17 óráig, pénteken 9–12 óráig. A megyei rendőrség honlapja: cv.politiaromana.ro. A közlekedésrendészet programja: hétfőn 10–13 óráig, kedden 9–11 és 15–17 óráig, szerdán 11–14 óráig, csütörtökön 9–12 óráig, pénteken 10–13 óráig.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A gombavizsgáló szolgálat in­gyenes.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

MÓDOSULT A HATÁRIDŐ. A Szülőföldön magyarul programban benyújtható igénylések postai leadási határideje október 30.