Czakó Gábor: Palacsintahaza

Akár ma is elhangozhatna a mondat, hogy „nem kell a házból kimenni, otthon kell ülni”, csakhogy éppen Mikes Kelemen írta le háromszáz évvel ezelőtt. A Törökországi levelekben a fejedelem hű íródeákja olyan egészségi tanácsokat adott a képzelt konstantinápolyi nénjének, amelyeket ma mindennap látni a tévében. No de mit csinál egy száműzött, amikor száműzetése helyéről is száműzetésbe kell mennie – a pestis elől? Unatkozik, imádkozik, kevesebbszer ír, és reméli, hogy minél hamarabb véget ér a karantén.