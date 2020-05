Megmondta, hogy egyszer s mindenkorra véget kell vetni a protekcionizmusnak, nepotizmusnak. Azóta már lehet, ínhüvelygyulladása is lett a sok új hozzáértő és feddhetetlen, lelkes liberális párttag kinevezésének aláírása miatt, akik majd, ha a netán a következő választásokon nem az Orban-Claus-Iohnopot párt nyer, rögtön átnyergelnek egy másik (nyertes) alakulatba. Az a lényeg, hogy vége a vörös pestis uralmának. Bár, mint sokan mondják, fennáll annak veszélye, hogy ezután a liberális sárga lepra foglalja el helyüket.

Már az elején láttuk, hogy Orban milyen hozzáértően válogatja meg embereit, mikor tanácsosává fogadta Valentin Bretfeleant, aki magyarellenes megnyilvánulásairól volt híres marosvásárhelyi helyi rendőrfőnökként. Ő adhat tanácsot Orbannak arról, hogy félmagyarként miként lehet egészen román.

Mivel Orban egyedül nem bír mindent aláírni, hát most már az általa kinevezettek is aláírhatják helyette saját kisebb csicskásaik kinevezését. Orban jól felkészülteket hívott meg minisztereknek kabinetjébe. Így lett fejlesztési miniszter a Gerendának is becézett Ion Ștefan, aki annyira jól értett a fejlesztéshez, hogy földszintes lakását egy plusz gerenda segítségével egy emelettel növelte meg. Ștefan úr jelszava: amit holnap megtehetünk, azt ma visszük véghez. Véghez is visz mindent, amit lehet. Így tette meg versenyvizsga nélkül a Galaci Közpénzügyi Igazgatóság főnökének unokahúga férjét, aki azelőtt egy szimpla vámoska volt. Szerény ember, alig pár korábbi munkatársát vitte magával a minisztériumba, ahol most nagytakarít. Ștefan úr talált más hozzáértőket is, például egy régi liberálist a Román Államvasutak galaci regionális főnökének, aki a barátja és komája.

De hogy ne vádolhassa senki Orbanékat azzal, hogy csak párttársaikat ültetik magas beosztásokba, most a Piatra Neamț-i megyei kórház igazgatói székébe egy Népi Mozgalomban politizáló volt helyi tanácsost neveztek ki, akinek többek közt egy temetkezési vállalkozása is van. Az illető megmondta, minden szempontból fel van készülve, hogy nekiálljon a munkának. És lesz ott ám szervezettség! Akit a kórházban meggyógyítanak, az mehet haza, akit nem, azt az igazgató úr cége eltemeti.

A Neamț megyei szociáldemokraták főnökének rosszul eshet, hogy az ő embereiket mindenütt holtvágányra teszik, ezért nekiesett a liberálisoknak, és azt mondta: „mindig gyanította, hogy azok el akarják temetni az egészségügyi rendszert”. (Mire nem jó egy temetkezési vállalkozó!) És mint mondta, felteszi a szónoki kérdést: Elfogytak a liberálisok pincérei, titkárnői, varrónői és manikűrösei, hogy épp egy temetkezésben szakértőt nevezzenek ki kórházigazgatónak?

Mivel máshol is megtörténhet hasonló eset, legjobb lesz, ha elkerüljük a kórházba kerülést. Jobb lesz, ha Iohannisra hallgatunk, és komolyan vesszük fenyegetését, mert ha egyesek folyamatosan lábbal tiporják a hatóságok által előírt szabályokat (és nem fertőtlenítik lábukat utána), akkor ismét bevezethetik a szükségállapotot és a kijárási korlátozást.

Pedig ugyebár a kormány mindent megtesz az emberek védelme érdekében, mint ahogy azt a nagylaki határátkelőhelyen is tették, mikor az illetékes szervek a szabad ég alá, még az út szélére is kihelyezték íróasztalaikat, hogy méltóképpen fogadják a hazajövőket. Csakis a hazaözönlők a hibásak, mert nem tartották be a kötelező távolságot, pedig megtehették volna, csak akkor a sor vége valahol Budapest alatt lett volna. (Tán még ezért is a magyarok a hibásak!) Iohannis úr azt is mondta: „sokan rombolják az állam autoritását, és kiskapukat vághatnak, melyek rombolják… a szolidaritást és felelősséget”. Sajnos, a nyugati határon a nagy hazavándorlás miatt is kis(határátkelő)kapukat kellett nyitni.

Bár ezért vessen magára Iohannescu, ugyanis a határnál a cirkuszt el lehetett volna kerülni, ha nem akadályozza meg Erdély eladását, mert ha ő nem lép fel határozottan ellene, akkor a határ most a Déli- és Keleti-Kárpátok hágóin lenne, nem Nagylaknál.