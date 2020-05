A megye többi városához hasonlóan Baróton is egyre több szigorú intézkedést oldottak fel a szükségállapot lejárta után. A lazítás nem teljes körű, hosszú hetekbe telhet, amíg minden visszatérhet a régi kerékvágásba.

A polgármesteri hivatal az elmúlt hetekben sem állt le; most is áll a városlakók rendelkezésére. Igaz, a betérőknek – mint bármely nyilvános zárt térben – kötelező szájat és orrot egyaránt eltakaró maszkot viselni, illetve kezét az ajtóban fertőtleníteni. Azok, akik ezt nem vállalják, elektronikus úton fordulhatnak az önkormányzathoz. A házasodni vágyókat nem utasítják el, csekély számú résztvevő előtt bármikor összeadják a párokat. Lázár-Kiss Barna András polgármester úgy nyilatkozott, tudomása szerint volt eset, amikor a szigorítások miatt az ifjú pár lemondott az esküvőről, ám néhány hete arra is volt példa, hogy csak az örömszülők és a tanúk előtt mondták ki az igent.

A művelődési ház, a Gyulai Líviusz Városi Könyvtár, a kávéházak és kocsmák zárva tartanak, az éttermekben helyben fogyasztani nem, csak elvinni lehet, a labdarúgópálya és a tornaterem nem látogatható. Aki teniszezni szeretne, zárt körben – legtöbben hárman lehetnek a pályán – megteheti, és piacra is lehet menni. A polgármester megerősítette: a közigazgatásilag a városhoz tartozó falvak – Miklósvár, Köpec, Felsőrákos, Bibarcfalva és Bodos – lakói saját felelősségre írt nyilatkozat nélkül is közlekedhetnek otthonuk és Barót közt. „Büntetéssel nem sújtanak senkit, akinél nincs nyilatkozat, ám mégis arra kérek mindenkit, aki teheti, maradjon még otthon, illetve ha muszáj elmennie, akkor legyen körültekintő; életünk és a környezetünkben élők egészsége fontosabb, mint bármilyen halaszthatatlannak vélt ügy elintézése” – nyilatkozta Lázár-Kiss Barna András.

A helyi közszállítási vállalat buszai hétfőn, szerdán és pénteken naponta kétszer járják meg a környező falvakat. A Barót–Bibarcfalva–Bodos járat reggel 7.30-kor indul, a végállomáson nem áll, nyolckor fordul is vissza. A Barót–Köpec–Miklósvár közt közlekedő busz szintén 7.30-kor gördül ki az állomásról és fél óra múlva ér a vonal végére, ám visszafelé Felsőrákos felé tesz kitérőt. A visszaút mindkét irányba pontosan délben lesz. Benedek Csaba, a Tranloc igazgatója arra kéri az utazókat, mindenkinél kötelezően legyen védőmaszk, és hogy a fertőzésveszélyt csökkentsék, ha tehetik, üljenek egymástól minél távolabb.