Támogatják a munkáltatókat

„A bruttó fizetés akár 30 százalékát is elérő támogatást fogunk biztosítani legalább három hónapon át azoknak a vállalatoknak, amelyek munkát kereső román állampolgárokat alkalmaznak. Ugyanakkor vannak olyan kategóriák, amelyek nehezen találnak munkahelyet, például a frissen végzettek vagy a nyugdíjkorhatárhoz közeledők. Ezeknek a kategóriáknak a foglalkoztatását szintén támogatni fogjuk a bruttó fizetésük jelentős hányadának hosszabb időtartamú biztosításával” – mondta Orban, hozzátéve: a támogatás feltétele az lesz, hogy a vállalat a támogatás időszakának lejártával is egy ideig még foglalkoztassa a kedvezményezett alkalmazottat.

„Azokon a területeken, ahol a korlátozásokat június 1-je után is fenn kell tartani, továbbra is támogatjuk a kényszerszabadságra küldött munkavállalók bérét. És minden olyan területen, amelyen a korlátozások enyhítésének eredményeként folytatódik a tevékenység (...), az állam kifizeti minden munkát felvevő alkalmazott bérének 41,5 százalékát” – nyilatkozta Orban, aki szerint közel 600 ezer román állampolgár részesült a kényszerszabadság miatt állami támogatásban, és a következő időszakban a munkát kereső románok száma meg fogja közelíteni a 700 ezret.

Hozzátette: prioritásként kezelik a közalkalmazotti bérek és a nyugdíjak kifizetését is a lehetőségek függvényében. „Szeretnénk növelni a nyugdíjakat, ugyanakkor garanciát is szeretnénk, hogy ezeket majd ki is tudjuk fizetni. Mert a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve” – fogalmazott.