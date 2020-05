A lázmérés problémája

A katasztrófavédelem vezetője szerint a módszert számos országban és repülőtéren használják olyan zárt helyiségek bejáratánál, ahol felmerül a koronavírus terjedésének veszélye. Hozzátette: a digitális hőmérő nem rögzíti a személyes adatokat, nem ültet be chipeket, nem készít fotókat és senki személyi számát, nevét és címét nem regisztrálja, hanem csak megmutatja a testhőmérsékletet. Az államtitkár kifejtette: ezek az intézkedések nem örökkévalók, de most alkalmazni kell, hogy kiszűrjék azokat, akik más életét kockáztatva hajlamosak egy hivatalba betegen is bemenni, hogy saját ügyeiket intézzék. „Jogod van ahhoz, hogy ne engedd, megmérjék a lázadat, de akkor nem léphetsz be abba a zárt térbe, mert a közösségnek és az ott dolgozóknak viszont joguk van védekezni” – szögezte le Arafat.