Gyanús közbeszerzések

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség 33 olyan eset ügyében vizsgálódik a koronavírus-járvány idején lebonyolított közbeszerzések miatt, amelyeknél felmerül a korrupció gyanúja, miután bizonyos kórházak és más állami intézmények drágán szereztek be a járvány megfékezéséhez szükséges orvosi eszközöket, védőfelszereléseket.

A vizsgálat indításáról Crin Bologa korrupcióellenes főügyész számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján. Elmondta, hogy az általa vezetett intézmény hivatalból indított vizsgálatot 29 ügyben, a sajtóban megjelent információk alapján. A feltételezett kár értéke több millió euró – tette hozzá. Magánvállalatoknál és állami cégeknél is zajlanak a kihallgatások, és az egészségügyi felszereléseket és gyógyszereket forgalmazó állami Unifarm vállalat is a célpontok között van.