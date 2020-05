Tűz Sepsiszentgyörgyön

A tűz a Kastély vendéglő mögötti – sajtóértesülések szerint füstölőnek használt – faépületből csaptak fel, majd elborította a tetőt, fennállt a veszély, hogy átterjed a szomszédos raktárra, illetve a közeli istállóra is. A faépület padlásán gyúlékony anyagokat tároltak, ezek miatt terjedt gyorsan a tűzvész – közölte a katasztrófavédelmi felügyelőség. Sepsiszentgyörgyi egységüktől öt oltó- és egy tolólétrás jármű vonult ki, illetve az uzoni önkéntes tűzoltók is csatlakoztak hozzájuk, így összesen húsz lánglovag vett részt az oltásban. A felügyelőség szerint a tűz oka nagy valószínűséggel rövidzárlat, amit egy sérült áramvezeték okozott. Szerencsére személyi sérülés nem történt, a faépület teteje azonban nagyrészt megsemmisült. Egy drónnal készült légifelvételen, melyet a We Radio honlapján tettek közzé, pontosan látszik, hogy a vendéglő mögötti épület teljes tetőszerkezetét viszonylag gyorsan elborították a lángok, a tűzoltóknak komoly erőfeszítésükbe került, hogy a szomszédos ingatlanokra is ne terjedjenek át. (ndi)