Újraindul az olvasószolgálat A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár május 26-án, kedden részben újraindítja olvasószolgálatát. Az olvasókat a könyvtárépület sarkánál lévő, csigalépcsős, kiskertre nyíló ablaknál fogadják. A vészhelyzet ideje alatt a könyvtár a következő szolgáltatásokat biztosítja: dokumentumok kölcsönzése, dokumentumok visszavétele és digitális adatszolgáltatás. A kiszolgálási idő rövidítése érdekében ajánlják, hogy kéréseiket a könyvtárlátogatást megelőzően telefonon vagy e-mailben jelezzék. Katalógus: online.kmkt.ro. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro. A könyvtár kedden 9–19, szerdán, csütörtökön és pénteken 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár korábbi programjára visszaállva nyit május 26-tól. Az olvasók csak lázmérés után, maszkban léphetnek be. Az erre az időszakra érvényes könyvtárhasználati szabályzatról bővebben a könyvtár honlapján és Facebook-oldalán lehet tájékozódni.

Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy lapunk apróhirdetési és reklámirodája egyaránt hétfőtől csütörtökig naponta 9–13 óráig tart nyitva. 13 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, a szöveget, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, várják meg a visszaigazolást, a szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Kézdivásárhelyi és felső-háromszéki hirdető ügyfeleink hívják Iochom Ildikót a 0745 390 616-os telefonszámon. Megértésüket köszönjük. Háromszék

Színház

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Facebook-oldalán szerdán 20 órától a társulat William Shakespeare Vízkereszt, vagy amire vágytok című előadásának felvétele látható. Az előadást a

2015/2016-os évadban mutatta be a társulat Bocsárdi László rendezésében.

Hitvilág

KATOLIKUS SZENTMISÉK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Szent József-plébánia udvarán hétköznaponként 7.30 és 18 órától, vasárnap 9, 12 és 18 órától mutatnak be szentmisét. A Krisztus Király-templom sekrestye felőli bejáratánál hétfőtől vasárnapig 17 órától tartanak szentmisét. A védőmaszk viselése és a távolsági szabályok betartása kötelező.

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A pünkösdre készülő bűnbánati héten, május 27–30. között a Vártemplomi Református Egyházközségben naponta 18 órától szabadtéri istentiszteletek. Az istentiszteleteket online is közvetítik élőben a gyülekezet Facebook-oldalán. A Szemerjai Református Egyházközségben a bűnbánati héten 18 órától élő online istentiszteletek. A Belvárosi Református Egyházközségben május 25–30. között 18 órától élő online istentiszteletek. A Gyöngyvirág utcai Református Egyházközségben május 25–30. között szöveges áhítat mindennap a gyülekezet Facebook-oldalán.

Nyugdíjpénztári ügyintézés

A nyugdíjazáshoz szükséges eredeti iratokat, a csatolt kéréseket munkanapokon 8.30 és 12.30 óra között lehet leadni személyesen, de a dokumentumok postai úton is továbbíthatók átvételi igazolással (confirmare de primire) vagy elhelyezhetők az intézmény postafiókjában. Cím: Sepsiszentgyörgy, Grigore Bălan tábornok út 14. szám, telefon: 0267 310 535.

Hasonló módon igényelhető a temetkezési segély, a kiadásokat igazoló iratok másolatát postázni kell vagy elhelyezni a nyugdíjpénztár postafiókjában. A segély e-mailben is igényelhető a következő címeken: daniela.blaga@cnpp.ro, aurelia.bajan@cnpp.ro, emoke.szabo@cnpp.ro, angela.gal@cnpp.ro. A haláleseti juttatásokat postai úton fizetik vagy bankszámlára utalják.

Kihallgatásra, tanácsadásra telefonon vagy e-mailben – andreea.karoly@cnpp.ro, comunicare.covasna@cnpp.ro – lehet jelentkezni.

A betegnyugdíjasok, amennyiben az orvosi felülvizsgálati határidő a szükségállapot idejére esett, postán vagy elektronikus formában küldhetik be az orvosi dokumentumokat a következő címekre: izabella.cirlan@cnpp.ro, judit.bartis@cnpp.ro, comunicare.covasna@cnpp.ro; telefon: 0267 318 829. (dvk)

Gyermeknap másként

Online interaktív mesemondás, kézműves-foglalkozás, színes rajzok kavalkádja, koncert, tánc és sportolási lehetőségek várják a gyerekeket és szüleiket a gyermeknap alkalmából Sepsiszentgyörgyön.

Június 1-jén a Kónya Ádám Művelődési Ház hivatalos Facebook-oldalán létrehozott Gyermeknapok másként 2020 című eseményen több tevékenységgel várnak kicsiket és nagyokat egyaránt. A gyermekek számos színes programba kapcsolódhatnak be: elkészíthetik a saját konyhájuk elemeit, rajzfilmeket nézhetnek, interaktív mesemondást hallhatnak, táncolhatnak és kedvükre énekelhetnek. A játékok mellett lesz élő közvetítéses koncert, melyen a gyermekek Gőgös Gúnár Gedeonnal ismerkedhetnek meg.

Az online térben zajló program 10 órától kezdődik. Interaktív, alkotó és fejlesztő mesés foglalkozást vezet Benkő Éva. A Kreatű kézműves-tevékenységekkel, zöldségek, gyümölcsök varrási technikáival várja a kicsiket. Az Andrei Mureșanu Színház és a Cimborák Bábszínház művészei mesemondással és bábszínházzal színesíti a programot. Délután a Change Center funkcionális gyermektornája és a Veronaki együttes élő koncerje lesz a fő műsorszám. A Kónya Ádám Művelődési Ház Facebook-oldalát a Csukás István mesehősei gyermekrajz-kiállítás varázsolja színesebbé. A programot a Kincskeresők táncjátéka zárja.

Csukás István mesehősei

A koronavírus-járvány mindnyájunkat új helyzet, új kihívások elé állított. A személyes találkozások és beszélgetések helyét átvették az online felületek, a nagy rendezvények helyét átvették a szűk családi programok. Idén a Gyermeknapok című rendezvénysorozat online térben fog zajlani, a Kónya Ádám Művelődési Ház Facebook-oldalán, a Gyermeknapok másként 2020 című eseményben.

Ez alkalomból a Kónya Ádám Művelődési Ház rajzversenyt hirdet Csukás István mesehősei címmel Kovászna megyei óvodások és kisiskolások számára. A pályamű elkészítéséhez bármilyen technika használható. A rajzok normális vastagságú A3-as és A4-es papírra készüljenek. A hátoldalon a következő információkat kell feltüntetni: a pályázó neve, a pályázó csoportja vagy osztálya, óvoda vagy iskola neve, az óvónő vagy tanító neve, a munka címe, e-mail-cím és telefonszám, ahol elérhető a pályázó. A díjak átadása korcsoportonként történik és a legsikeresebb rajzokat június 1-jén 12 órakor online kiállítják a Kónya Ádám Művelődési Ház Facebook-oldalán. A legjobbakat könyvjutalomban részesítik. A rajzokat, festményeket május 29-ig kell eljuttatni a muvhaz.organizer@kultura.ro címre.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utcai Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben naponta 9–12 óráig vállalnak sürgősségi ellátást. Telefon: 0267 708 465. Előjegyzés alapján a Szász Dent is vállal sürgősség ellátást az 1918. december 1. úti 1-es tömbház F lépcsőházában található klinikán. Telefon: 0766 698 161.

Röviden

HIVATALI PROGRAM A RENDŐRSÉGNÉL. Újra igényelhető erkölcsi bizonyítvány ma 8.30–12 és 14–16 óráig, kedden 9–12 és 14–17 óráig. A közlekedésrendészet prog­ramja: ma 10–13 óráig, kedden 9–11 és 15–17 óráig. A megyei rendőrség honlapja: cv.politiaromana.ro.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat

ingyenes.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

JEGYVISSZAVÁLTÁS. A Budapesti Operettszínház májusra halasztott kovásznai előadása is elmarad. A megvásárolt jegyek visszaválthatók május 30-ig, naponta 8–14 óráig a művelődési ház pénztárában. Telefon: 0267 340 394, 076 267 4516, e-mail: culturacv@gmail.com.