Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagytata, testvér, após,

a gidófalvi születésű fotosmartonosi

id. FAZAKAS ÁRPÁD

életének 68. évében hosszú betegség után 2020. május 24-én elhunyt.

Temetése 2020. május 26-án, kedden 14 órakor lesz a gidófalvi ravatalozóháztól.

Jósága és szeretete szívünkben örökké élni fog.

A gyászoló család

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a maksai

özv. ZÖLDE ROZÁLIA

életének 97. évében hosszas betegség után csendesen elhunyt.

Temetése 2020. május 25-én 14 órától lesz szűk családi

körben a maksai

ravatalozóházból.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk, az árkosi születésű

KISGYÖRGY PIROSKA

(szül. Domokos)

életének 77. évében elhunyt.

Temetése 2020. május 26-án, kedden 13 órakor lesz a közös temetőben szűk családi

körben.

Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet

emlékére.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, rokon, ismerős, szomszéd, a hidvégi születésű

DÁVID MAGDOLNA

életének 84. évében elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2020. május 26-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomba a szemerjai régi temetőben.

A gyászoló család

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

DEMETER IMRE ISTVÁNRA, akit május 25-én életének 40. évében, 18 éve ragadott el a kegyetlen halál szerettei köréből, valamint édesapjára,

DEMETER ISTVÁNRA, halálának 27. évfordulóján.

Emléküket örökre őrzi

a bánatos család.

„Kisért a csend, vigyázza még hangodat, / Magányába zár a szoba, láttatja még arcodat. / Érintésed is itt van még, őrizzük kezünkön, / Könnycseppek gyászharmata emlékező szemünkön.”

Jóságát és szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk

a barátosi

ifj. MÁRK ANDRÁSRA

halálának harmadik évfordulóján.

Szerettei

Oly hamar elmentél, búcsúzni sem tudtál. Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél és minket, akiket szerettél. Jóságát, szeretetét szívünkbe

zárva, fájó szívvel

emlékezünk az árkosi

PÁL LAJOSRA halálának első évfordulóján.

Pihenj csendese, legyen békés álmod, találj odafenn örök boldogságot.

A gyászoló család

„Keressük, de nincs már sehol, mégis itt van mindig valahol, talán egy napsugárban... vagy egy csillag fenn az égen, mi is most egyre várunk, mint valamikor régen.” Fájdalommal emlékezünk az egy éve elhunyt drága férjre és édesapára,

a sepsiszentgyörgyi

PAPP GÁBORRA. Jósága és szeretete szívünkben

örökké élni fog.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, gyermekei,

illetve azok családja

Szívünkben él és örökké ott marad dr. DOMOKOS ERNŐ volt közgazdászprofesszor, akire fájó szívvel emlékezünk halálának 12. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

