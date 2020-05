Halász Levente viszonylag későn, 19 évesen kezdett versenyszerűen kézilabdázni, pályafutása során eddig öt magyar és öt spanyol csapatban játszott. A Dabasi KC játékosaként az elmúlt három idényben 63 mérkőzésen lépett pályára a bajnokságban, ezeken a találkozókon 212 gólt szerzett, emellett pedig a Magyar Kupában és a Liga Kupában is jeleskedett a Pest megyei együttes színeiben.

A sepsiszentgyörgyi kézilabdázó úgy érezte, három év után váltania kell, ugyanis nem sikerült kihoznia a legtöbbet a dabasi csapattal köttetett frigyből, és vágyott már a környezetváltozásra. Elmondta, akadt más lehetősége is, viszont a gyöngyösi tűnt kecsegtetőbbnek. Úgy véli, Konkoly Csaba edző együttese második éve rendkívül érett, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt. A megyeszékhelyi sportoló szerint a keretben csekély változások történnek, ami azt mutatja, hogy házon belül is rend van, a játékosok ragaszkodnak az egyesülethez. „Külső szemmel minden kiválóan működik. Öröm ilyen klubhoz csatlakozni” – fogalmaz Halász.

Eddigi pályafutását górcső alá véve úgy gondolja, korábbi csapataihoz képest a HE-DO B. Braun Gyöngyös játékereje a 2016–2017-es idényben szereplő Csurgói KK csapatával vetekszik. A magyarországi évei mellett 2010 és 2016 között öt évet játszott Spanyolországban, azonban a spanyol bajnokságban nem a fizikai képességek, sokkal inkább a technikai tudás a meghatározó, így azokat a csapatokat nehéz összevetni a magyarokkal. A háromszéki sportoló a következő idényben igyekszik hozzátenni a gyöngyösi alakulat teljesítményéhez, amely jövőre nem titkoltan szeretné megismételni az idei menetelést. Eddigi csapataiban rendre meghatározó játékosnak számított, a pályán nyújtott teljesítményével került a figyelem középpontjába. Hiszi, hogy képes megállni a helyét új együttesében is, különben nem igazolt volna Gyöngyösre.

A Heves megyei gárda másik balátlövője a bosnyák Mirko Herceg, aki kiváló szezont tudhat maga mögött, ugyanis 19 mérkőzésen 93 gólt szerzett. Halász tisztában van vele, hogy nem ígérkezik könnyű menetnek felvenni a versenyt poszttársával, viszont kijelentette, nem riad meg a kihívásoktól. Humorosan megjegyezte, hogy a barátokkal is addig asztaliteniszezik, amíg győzni tud, és ha ehhez az kell, akár hat órát is játszanak. A 31 éves játékos elismeri, Mirko valóban kiváló szezont futott, elismerés illeti a teljesítményét, bár úgy véli, a stílusuk eltérő, különböző játékhelyzetekben tudnak a csapat segítségére lenni. Halász szerint mindenképp pozitív, ha van egy játékosnak komoly posztriválisa, mert akkor folyamatos a versenyhelyzet, ami a teljesítményüket is megnövelheti. A legfontosabb, hogy mindketten egy célért, a csapat sikeréért küzdenek.

Halász elmondta, házi feladatok alapján már május 18-tól elkezdték az edzéseket, amelyek elsősorban futásból és különböző prevenciós gyakorlatokból állnak. Emellett funkcionális erőnléti edzőképzésben is részt vesz, amilyet ezúttal saját magán is gyakorolhat. A gyöngyösi csapat július 8-án kezdi a közös felkészülést a 2020–2021. évi szezonra. (miska)