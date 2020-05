Nehezen bírja a kézdivásárhelyi kórház

A céhes város elöljárója a múlt csütörtöki rendkívüli tanácsülés után tartott sajtótájékoztatón kifejtette: nincs elragadtatva attól, hogy a városi kórház a megye első számú betegellátó intézményévé lépett elő, miután a sepsiszentgyörgyi megyei kórház koronavírussal fertőzött betegeket ellátó intézmény lett. Az elöljáró az egészségügyi rendszert bírálta, meglátása szerint embertelenné kezdett válni a helyzet a helyi városi kórházban, ugyanakkor az önkormányzatra is nagy anyagi terhet ró a kórház működtetése.

„Azt hiszem, eljött az ideje annak, hogy a háromszéki betegellátási rendszert újragondoljuk és újratervezzük – hangsúlyozta Bokor Tibor –, mert a kézdivásárhelyi kórház alkalmazottjai, mondhatni, esnek át a fejükön. Rengeteg nehéz esetük van. Szerdán is sorban álltak az udvaron a mentőautók, ugyanazon orvosoknak, akiknek el kell látniuk a sürgősségi eseteket, be is kellene menniük, ha még energiájuk és lehetőségük van, a benn fekvő betegeket kezelni. Most már lassan odajutottunk, hogy képtelenek elvégezni a munkájukat, és nem azért, mert nem akarják, hanem egyszerűen nincs rá idő. Az is tudomásomra jutott, hogy ilyen szempontból eléggé rossz a hangulat a kórházban az alkalmazottak körében, mert fizikailag ki vannak merülve. Ezért javasolnám az átszervezést, hiszen tudtommal a megyei kórházban mintegy 1100 alkalmazott foglalkozik alig néhány benn fekvő beteggel. Arról nem is beszélve, hogy míg a finanszírozás is hatalmas terhet ró ránk, addig a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház a kormánytól jelentős céltámogatást kap, nekünk pedig csak a megyei tanács adott a városi kórház működtetésére valamennyi támogatást”.

A polgármester azt is elmondta, hogy eddig 500 ezer lejnél is nagyobb összeget fordítottak a kórházra, ez a pénz a vírussal kapcsolatos kiadásokra ment el, havonta csak védőfelszerelésre 100 ezer lejt költöttek.