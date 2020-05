Mint arról beszámoltunk, június 2-ától újraindul a páciensek fogadása az onkológia, reumatológia, hematológia, kardiológia, belgyógyászat, neurológia, gyermekgyógyászat, gasztroenterológia, endokrinológia, diabetológia, szülészet-nőgyógyászat, urológia, nefrológia, gyermek- és felnőtt pszichiátria, valamint a gyermekneurológia rendelőben. Időpontot foglalni ellenben május 25-től, azaz mától már lehet, kizárólag a megyei kórház internetes honlapján (spitfog.ro) megjelölt felületen. Akinek erre nincs lehetősége, megkérheti a családorvost, aki közvetlenül a rendelőjéből előjegyeztetheti a pácienst.

Az általában túlzsúfolt ortopédia még nem kezdi meg működését, ezeket az eseteket továbbra is a kézdivásárhelyi kórház fogadja. A cél, hogy minél előbb minden szakon nyissanak a járóbeteg-rendelők – hangsúlyozza András-Nagy Róbert kórházmenedzser. Szintén június 2-ától végeznek laboratóriumi analíziseket, a képalkotói vizsgálatoknál ellenben csak a mágneses rezonancia és a komputertomográf lesz elérhető.

A sürgősséggel kapcsolatban a kórházvezető elmondta, júniusban az intézmény udvarán létrehoznak egy ideiglenes létesítményt a kórházba érkezők szűrésére, valamint az új típusú koronavírussal fertőzött betegek és a fertőzéssel gyanúsítható páciensek sürgősségi ellátására, ezt biztonságos betegútvonalak kialakítása révén valósítják meg. A jelenlegi sürgősségen továbbra is a nem fertőzött pácienseket látják el, és amint a konténersürgősség felépül, a főépületből a pozitív és gyanús eseteket átköltöztetik a fertőzőosztály épületébe, a főépületet pedig visszaállítják eredeti rendeltetésének, ahová biztonságos körülmények között utalhatnak be nem fertőzött betegeket, és újraindítják a sebészeti beavatkozásokat, később pedig a belgyógyászati szakok is megkezdhetik itt működésüket – ismertette András-Nagy Róbert.