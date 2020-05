Sokan naivan azt hitték, hogy miután Iohannis megeresztett egy magyargyűlöletet felkorbácsoló szöveget Cotroceni-palotájának magasából, amit a diszkriminációellenes tanács álnokul elítélt, a Nagy Károly-díjat esetleg nem adják oda neki. De az odaítélő társaság igazgatótanácsának elnöke, Jürgen Linden szerencsére védelmébe vette, és kerek perec megmondta: ő meg van győződve, hogy a román elnök meggyőződéses pro-európai, csak hát a politikában néha elragadtatja magát az ember. Iohannis úr nem vált egyik napról másikra nacionalistává az éj leple alatt – állítja. És Linden úrnak tökéletesen igaza van, mert a romániai magyarok vallják, már korábban rájöttek arra, hogy rég nacionalistává vált, de erről nálunkfelé a többségi toleráns nemzet tagjai tudják, hogy az csak hazafiasságot jelent.

Ebből is világosan látszik, hogy ezzel a büntetéssel tulajdonképpen a diszkriminációellenes tanács diszkriminált, és annak tagjai érdemelnének büntetést, mert kezet emeltek az európai értékeket és a nemzetiségeket védő Iohannis elnökre. Aztán azt sem szabad elfelejteni, hogy az ODT főnöke egy magyar, Asztalos Csaba, és így már kerek a történet. Sebaj, mert majd ha vége lesz a járványnak, akkor az elnök és az ő kormánya, Ludovic Orbannal az élen nekifognak majd rendet teremteni (vagyis vágni) az olyan intézményekben, mint az alkotmánybíróság és diszkriminációellenes tanács, amelyekben nem tisztán az ők tiszta embereik leledznek, és amelyek nem szájuk íze szerint döntenek bizonyos kérdésekben. És akkor majd még demokratikusabb, még európaibb ország lesz Románia.

Bálványát, Iohannist nemcsak Linden úr vette védelmébe, hanem jobbkeze, Orban úr is, aki energikusan elítélte a tanácsot. Megmondta: urát és parancsolóját nem a diszkrimináció miatt büntették meg, hanem mert az alkotmány szellemében cselekedett, leleplezte a szociáldemokrata hazaárulókat, akik, hogy az RMDSZ támogatását elnyerjék, mindenféle kompromisszumokat kötöttek velük, valamint Magyarországgal, és olcsó pénzért árulták a hazát. Ezért aztán elfogadtak volna mindenféle hazaárulási és Erdély-eladási, autonómia- és nyelvtörvényt. A szociáldemokraták valószínű, még a Fekete-tengeri gázt is a magyaroknak ígérték, ami szintén felháborító. Akkor már jobb, ha a levegőbe eresztjük ingyen, minthogy pénzért nekik adjuk.

Csak azt nem értem, hogy a Legfelsőbb Védelmi Tanács most szerdai ülésén miért nem tárgyalja Erdély elcsatolásának ügyét?! Úgy látszik, egyedül Iohannis elbír a magyarokkal, megvédi Erdélyt… És ezért csak a diszkriminációellenes tanács bünteti, és azok támadják, akik irigylik tőle a Nagy Károly-díjat. Kezdetben idehaza a románok közül is sokan bírálták és rátámadt néhány német és egy svájci újság is, de mára már a honvédő tévéken állandóan 4-5 hazafi mosdatja nyakra-főre habfehérre a szerecsent. Akik egyszerűen nem értik, hogy miért büntetik az elnököt, hisz a magyarok állandóan azon sírtak, hogy nem törődik velük és nem köszönti őket még március 15-én sem. Most bepótolta, és megkapták, hiszen öt perc alatt kétszer is ionopot kívánt.

De ki foglalkozik itt a büntetéssel, bírálattal, hisz úgyis megkapja a Nagy Károly-díjat! Jobb lett volna, ha nem halasztják el a díjátadót, mert ha most lenne esedékes, akkor esetleg besegíthetne a németeknek spárgát szedni, amiben nagyobb a haszon, mint itthoni tevékenységében. Ha a németek netán megkérdőjelezik Iohannis kitüntetésének jogosságát, akkor ő is tud majd lépni, és megzsarolja kancellár asszonyukat, Angela Merkelt, hogy jövőre nem fog nekik spárgaszedőket küldeni, mint idén, amikor még a járvánnyal sem törődve engedte őket, halomra.