KARANTÉNBA KERÜLT KÉT GALAȚI MEGYEI TELEPÜLÉS. Riadót fújtak a Galați megyei hatóságok, ugyanis vesztegzár alá kellett vonni szombattól az összesen 9000 lakosú Toflea és Brăhășești nevű települést, miután kiderült, hogy rohamosan nőni kezdett a koronavírus-fertőzött helybeliek száma. A megyei prefektúra tájékoztatása szerint 42 helyi lakos tesztje pozitív lett, és 284 személy házi elkülönítésben van, sőt, már egy halálos áldozata is van a betegségnek. A helybeliek a karantén idején nem hagyhatják el a települést, és bemenni is tilos. (Főtér)

AZ ORTODOX EGYHÁZ IS ALKALMAZKODIK. Minden használat után fertőtleníteni fogják a mise alkalmával használt kultikus tárgyakat (ikonokat, keresztet, Bibliát), az áldoztató kanalat és a kelyhet pedig minden egyes használat előtt és után is meg fogják tisztítani – közölte a Román Ortodox Egyház (BOR). Az egyház közleménye szerint azok az iránymutatások, amelyeket közzétett hívei számára a járvány idejére, tökéletes összhangban állnak a május 14-én bevezetett veszélyhelyzet idején érvényes egészségügyi intézkedésekkel. Megértik a hatóságok aggodalmát, amelyek számára „elkerülhetetlen, hogy világiasan, és ne vallási fogalmakban gondolkodjanak” a lakosság védelméről, ezért a Román Pátriárkátus zsinata úgy döntött, hogy rövid időre elhalasztja a közös áldoztatást, és a világjárvány idején történő áldoztatás kérdését megvitatja a többi ortodox egyházzal. A közlemény szerint a következő óvintézkedéseket is bevezetik: elkerülik a templomajtó kilincsének megérintését, négyóránként alaposan kiszellőztetik a templomot, a bejáratnál kézfertőtlenítőt helyeznek el, járvány ideje alatt azt javasolják a híveknek, hogy ne érintsék ajkukkal az ikonokat, ereklyéket vagy a papok kezét. (Agerpres)

INTERJÚ ALSÓNADRÁGBAN. Ionuţ Stroe ifjúsági és sportminiszterről és a tevékenységéről nem sokat hallunk mostanában, de vasárnap sikerült tennie arról, hogy a tévénézők megjegyezzék a nevét. Az történt ugyanis, hogy behívták egy rövid Skype-os interjúra a Pro X reggeli műsorába, s egy adott ponton a miniszter telefonja lecsúszott az asztalról, és kiderült, hogy nem vitte túlzásba az öltözködést. Mihai Mironică műsorvezető olyan arcot vágott a jelenethez, „mintha egy mazsorettcsoport öltözőjében kötött volna ki”. Stroe meglovagolta a hirtelen jött népszerűséget, és a Facebookra fel is tett egy fotóval megtámogatott bejegyzést az esetről, vállalván a történteket. (Főtér)

MEDVEBOCS ARANYOSGYÉRESEN. A Kolozs megyei katasztrófavédelem vasárnap arról tájékoztatott: Aranyosgyéres Polgármesteri Hivatala alkalmazottjai jelezték, hogy a George Coşbuc utcán szaladgáló medvebocsot filmeztek le. Az állatot Aranyosegerbegyen (Viişoara) többen is látták, később viszont már nem sikerült nyomára bukkanni. A katasztrófavédelem közölte, hogy rendőr-járőrcsapatok indultak a medvebocs felkutatására, és a környékbeli vadgazdálkodási alapot is tájékoztatták a szabadon kószáló állatról. (Agerpres)