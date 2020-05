Kétszáz fölött az új esetek száma

A déli adatok alapján az elmúlt 24 órában egy 36 éves Konstanca megyei nő, egy 94 éves, Kolozs megyei férfi, valamint három Suceava megyei fertőzött személy (két férfi és egy nő) haláláról érkezett jelentés. Utóbbiak 89, 96, illetve 68 évesek voltak. A hatóság közlése szerint a koronavírus fertőzöttség mellett mindannyian más betegségektől is szenvedtek. Valamivel később a Stratégiai Kommunikációs Csoport újabb négy halálesetet jelentett. A tájékoztatás alapján egy Máramaros megyei 84 éves, egy Suceava megyei 68 éves, és egy Maros megyei 55 éves nő, illetve egy 56 éves Iași megyei férfi a járvány újabb halálos áldozatai. A hatóság azt is jelezte, hogy utóbbiak is más betegségekkel is küzdöttek.

Románia területén jelen pillanatban 6001 személy hatósági karanténban, 67.595 pedig otthoni elkülönítésben van, orvosi megfigyelés alatt. Országos szinten eddig 377.191 koronavírustesztet végeztek. Változatlanul Suceava megyében és Bukarestben van a legtöbb koronavírusos beteg.

Továbbá az elmúlt 24 órában 341 hívást regisztráltak az 112-es egységes segélyhívószámon és 717-et az állampolgárok tájékoztatására létrehozott zöldszámon (0800.800.358). Vasárnap dél óta 232 bírságot rótt ki a rendőrség és a csendőrség összesen 153.440 lej értékben a járvány leküzdésére irányuló intézkedések megszegése miatt, illetve két esetben indult bűnvádi eljárás a betegségek leküzdésének meghiúsítása miatt. Vasárnap 37 személyt helyeztek hatósági karanténba, mert megszegték a lakhelyi elkülönítésre vagy a hatósági karanténra vonatkozó előírásokat.